Oro Stano, Donati: "E' stato entusiasmante. Su Schwazer..."

L’allenatore di atletica Sandro Donati ha applaudito Massimo Stano per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella 20 km di marcia: “E’ stata una medaglia veramente entusiasmante, Stano era stato squalificato ingiustamente ai Mondiali quando marciava meglio di tutti. E’ una vittoria di grande significato, che suscita in me sensazioni strane perche’ penso all’assenza di Alex Schwazer oggetto di una congiura”.

“E’ bello vedere come Stano si sia riscattato, è la dimostrazione che la marcia italiana è capace di creare atleti di livello in diverse zone del paese e con una pluralità di allenatori”, le parole a LAPRESSE.

OMNISPORT | 05-08-2021 12:14