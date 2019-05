Orrico scatenato, che bordate all'Inter e a Marotta

Non può più coltivare il suo orto, l’hobby che ha sempre dichiarato, perchè da tempo ha una protesi all’anca. Quando era all’Inter con Jürgen Klinsmann discuteva di arte, mentre con Lothar Matthäus di finanza. E’ rimasto famoso in nerazzurro più per le sue citazioni dai classici greci e latini e per la celebre “gabbia” di Appiano Gentile dove faceva esercitare la squadra che per i risultati ma Corrado Orrico non ha perso il suo graffio nel commentare le vicende di casa-Inter. Dopo l’esonero nel ’92 tornò in provincia tra i suoi libri e i suoi dischi storici senza far polemiche ma quando si tratta di analizzare il pallone non si tira mai indietro. Ecco quindi che a Radio Sportiva il tecnico toscano spara a zero sulla società.

LUI E SPALLETTI – Orrico prova a difendere Spalletti anche se gli rimprovera una cosa: “Ha tante ragioni tranne quella di Icardi. Non è stato da lui seguire il branco delle proteste e avallare il decisionismo di Marotta. L’Inter è una societa spumeggiante, dove non c’è posto per la normalità. Lo stimo per l’intelligenza e per come fa giocare le squadre, ma non mi è piaciuto sul caso Icardi. La stranezza di quella società si ripercuote sulla squadra. Con Conte hanno buttato fango in faccia a Spalletti, che invece ha fatto un buon lavoro. Quest’anno l’Inter non ha brillato perché non ha la struttura per brillare. Se in mezzo al campionato tolgono la fascia al loro capitano quello è un colpo micidiale. Non c’è metodo e pragmatismo”.

LUI E MAROTTA – Bordate secche arrivano direttamente anche a Marotta: “Non ha portato nulla alla Juve, è la Juve che ha insegnato il mestiere a Marotta. Alla Juve sono 100 anni che programmano tutto”. Infine un pronostico sul finale di stagione: “In queste ultime partite qualcosa può rischiare, ma penso che con la logica e il valore del suo allenatore riuscirà ad entrare in Champions. Pronosticarla perdente a Napoli non me la sento”.

SPORTEVAI | 13-05-2019 11:31