Grandi sfide nella prossima giornata della Sultanlar Ligi con gli scontri diretti tra Fenerbahce ed Eczacibasi e tra Vakif e Galasaray. Match cruciale anche per l'ex CT.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un occhio all’Italia e un altro alla Turchia: la Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco, è seguito con sempre maggior attenzione dagli appassionati per la presenza di diverse stelle della pallavolo tricolore. Ad Alessia Orro e Myriam Sylla, che già dallo scorso anno si sono trasferite presso due big di Istanbul, il Fenerbahce e il Galatasaray, si sono aggiunti altri pezzi da novanta. Kate Antropova ha lasciato Scandicci in estate per approdare all’Eczacibasi, altra storica formazione della metropoli sul Bosforo, mentre Alice Degradi ha raggiunto l’ex CT Davide Mazzanti al Turk Hava Yollari.

Volley, domenica la supersfida Fenerbahce-Eczacibasi

Domenica 25 ottobre si gioca la quinta giornata della regular season, che è piena zeppa di grandi sfide con incroci scoppiettanti tra le beniamine del pubblico italiano. È il caso, ad esempio, di Fenerbahce-Eczacibasi, match in cui a essere contrapposte sono proprio Orro e Antropova. La palleggiatrice del Fener è pronta a innescare Vargas, Ana Cristina e Fedorotseva, mentre l’opposta di coach Bregoli spera di ripetere l’eccezionale prestazione offerta nel precedente big match contro il Vakif di Guidetti, quando ha messo a terra 26 punti. Performance mostruosa, che non è bastata però a evitare la sconfitta al tie-break alla sua squadra.

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Sylla, le condizioni alla vigilia del match contro il Vakif

Prima della partitissima tra Fenerbahce ed Eczacibasi, in programma alle 17 italiane, si gioca un altro confronto spettacolare: alle 12 a scendere in campo sono il Vakif di Boskovic e il Galatasaray di Sylla. Con un grosso punto interrogativo riguardante proprio la presenza di Myriam. La schiacciatrice palermitana ha saltato l’ultimo match di campionato contro l’Ilbank per un gonfiore al ginocchio emerso nel corso della precedente sfida con l’Aras Kargo. “Sto bene, ma bisognerà vedere nei prossimi giorni“, il suo messaggio sui social che lascia aperti tutti gli scenari prima della partitissima

Il sogno proibito di Mazzanti: portare il THY ancora più in alto

Si gioca tanto pure Mazzanti col suo Turk Hava Yollari, non certo una “grande” del volley turco, capace però di scalare posizioni e di mettere insieme tre vittorie su quattro in questo avvio di stagione. Per il sestetto che comprende l’azzurra Degradi un piccolo, grande esame di maturità in casa dell’Aras Kargo: vincendo e con una combinazione di risultati favorevoli, il THY si ritroverebbe addirittura al secondo posto. Il programma degli “italiani” comprende anche Nicoletti e Malual in campo con lo Zeren Ankara a Manisa e il Besiktas di coach Micelli che ospita il Goztepe.