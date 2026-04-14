Orro ko in gara 3: Markova spinge il VakifBank verso il titolo. Domani gara 2 Milano-Conegliano: Egonu recupera

In Turchia il VakifBank vince gara 3 e si porta 2-1 nella serie col Fenerbahce di Alessia Orro, che giovedì non può più sbagliare. Domani c'è gara 2 tra Milano-Conegliano: Egonu e il dilemma del polpaccio

Si è fatta nuovamente in salita la strada che conduce il Fenerbahce al titolo nazionale turco. Col VakifBank che in gara 3 ha rimesso le cose a posto, riprendendosi il fattore campo grazie al successo per 3-1 in una partita tutt’altro che scontata, che per un set ha visto dominanti Alessia Orro e compagne, evidentemente ancora galvanizzate dopo il roboante successo in gara 2 col quale avevano riportato in parità la serie e riacceso più di una fiamma di speranza. Ma con l’andare della contesa il VakifBank è tornato a fare la voce grossa, trascinato da una Marina Markova in formato super.

Il Fener si spegne presto: Markova lo ribalta, male Vargas

L’ex giocatrice di Novara ha impressionato per facilità d’esecuzione e capacità di sfruttare le occasioni avute a disposizione. E alla fine ha chiuso i quattro parziali mettendo giù 30 palloni (spiccano i 7 muri, oltre che i due ace), risultando inarrestabile per la difesa del Fenerbahce. E così facendo ha stravinto la sfida diretta con Melissa Vargas, che ha dovuto fare i conti con un calo di rendimento notevole, fermandosi a 17 punti di serata (ha fatto meglio di lei Arina Fedorovtseva, che ha chiuso con 21 punti, tanti quanti ne ha fatti registrare Tijana Boskovic dall’altra parte della rete).

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Per Orro, una serata abbastanza complicata: la palleggiatrice della nazionale italiana, che come ribadito anche dal presidente Manfredi verrà dispensata dagli impegni di VNL al pari di Egonu, Danesi e Sylla, ha chiuso con 4 punti, ma in generale non ha trovato mai il modo per armare le proprie bocche da fuoco, che hanno finito per perdere lucidità nei momenti chiave della sfida.

E adesso le ragazze di Marcello Abbondanza sono davvero spalle al muro: giovedì alle 18 italiane andrà in scena gara 4, che si disputerà in casa del Fener, costretto a vincere per allungare la serie all’ultima e decisiva sfida, che il calendario pone nella giornata di sabato.

Egonu, il polpaccio sta meglio: gara 2 per la Numia è già decisiva

Domani sera intanto torna nel vivo anche la serie che assegna lo scudetto in Italia, con Conegliano che dopo aver ripreso per i capelli gara 1 proverà a forzare la mano in casa della Numia Milano. Il grande punto di domanda è legato alle condizioni di Paola Egonu, frenata nella parte finale del match di sabato scorso da un problema al polpaccio che di fatto le ha impedito di attaccare con decisione i palloni che hanno risolto la contesa.

Lavarini ha fatto capire di essere abbastanza certo che la sua capitana tornerà a pieno regime per il secondo atto della serie, ma il poco tempo a disposizione tra le due gare non gioca a favore dell’opposto della nazionale italiana. Che pure ha incassato tutta la fiducia delle compagne, a cominciare da Anna Danesi che ha promesso battaglia.

“Spero che la partita di domani si riveli entusiasmante come quella di sabato, ovviamente con un finale diverso. Abbiamo dimostrato sul campo di poter mettere in difficoltà Conegliano e il risultato di gara 1 ci dà fiducia, quindi faremo di tutto per riproporre lo stesso livello di pallavolo e sono convinta che ne saremo capaci. L’Allianz Cloud è sempre un campo difficile per gli avversari, mentre per noi gioca un ruolo fondamentale: la spinta del nostro pubblico ci potrà aiutare e ci darà la giusta carica per conquistare il nostro obiettivo, la vittoria. Sono curiosa di vedere come andrà la partita e sono convinta che mai come stavolta vincerà la squadra migliore”.

Santarelli teme l’effetto Allianz Cloud: “Dura giocare da loro”

La sete di rivincita della Numia è la molla che ha spinto Conegliano ad alzare il livello di guardia, perché i patimenti di gara 1 hanno messo tutti sull’attenti e Santarelli ne è perfettamente consapevole. “Abbiamo recuperato le energie dopo la lunga battaglia della prima partita, ma sappiamo che la seconda sarà ancora più difficile da affrontare perché la pressione e le tensioni aumenteranno.

Milano proverà a riscattarsi per invertire la serie e noi dovremo fare di più rispetto a sabato scorso per vincere lì da loro: in gara1 non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma con carattere ci siamo portati a casa una vittoria fondamentale di fronte ad un PalaVerde caldissimo. Vincere anche domani significherebbe fare un grosso passo in avanti nella serie, ma pensiamo a una partita per volta. Domani sarà decisamente più tosta in casa di una Milano che davanti ai propri tifosi farà di tutto per metterci in difficoltà pareggiando la serie. Hanno un potenziale enorme in tutti i fondamentali e in tutta la stagione ce ne siamo accorti quando abbiamo giocato contro: l’attacco è super, il muro e la difesa sono da top team, è una squadra costruita per vincere, abbiamo il massimo rispetto per loro.

Per migliorare rispetto a gara 1 abbiamo analizzato al video alcuni punti critici e ci siamo allenati per trovare qualche aggiustamento. Non potremo permetterci di avere cali di rendimento o pause perché loro ci punirebbero all’istante, quindi servirà la massima attenzione in tutti i fondamentali”.