Lo sgarbo di Orro a Egonu? Il Fenerbahce è un Dream Team senza allenatore e pensa a Lavarini, coach di Milano

Dopo aver silurato l'italiano Abbondanza, il club turco punta a un grande profilo: cosa farebbe il Vero Volley in caso di offerta irrinunciabile al suo tecnico?

Mentre la stagione delle Nazionali è al suo apice, con la Volleyball Nations League che ha appena emesso i suoi verdetti e gli Europei di fine estate alle viste, si fanno sempre più insistenti voci e indiscrezioni che riguardano quella che, al momento, è forse la vera corazzata del volley femminile europeo: il Fenerbahce. Una squadra che assomiglia a un album di figurine o a una parata di stelle, vista la presenza in organico di giocatrici del calibro di Alessia Orro, Melissa Vargas, Arina Fedorotseva, Ana Cristina più mezza nazionale turca. Una squadra fortissima, ma ancora priva di un tassello fondamentale: l’allenatore.

Fenerbahce senza tecnico dopo l’esonero di Abbondanza

Pochi mesi dopo aver rinnovato il contratto all’italiano Marcello Abbondanza, infatti, il club giallonero – in realtà una potente polisportiva con interessi ramificati anche nel calcio e nel basket – ha deciso di cambiare rotta. Via il coach che aveva fallito l’assalto a titolo turco e Champions League: già, ma chi al suo posto? Il successore non è stato ancora scelto. E mentre si rincorrono le voci, prende corpo uno scenario a sorpresa: il possibile approdo di Stefano Lavarini, tecnico del Vero Volley Milano e della Nazionale della Polonia, sulla panchina dell’ambizioso sodalizio di Istanbul. Con l’obiettivo di vincere subito tutto.

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Orro sponsor di Lavarini, coach del Vero Volley Milano

Ovviamente Alessia Orro sarebbe tra le prime sponsor dell’operazione. Lavarini è un tecnico molto stimato dalle sue giocatrici e ha avuto alle sue dipendenze la palleggiatrice della Nazionale azzurra prima a Busto Arsizio e poi proprio a Milano. In più, ha già guidato il Fenerbahce nell’annata 2023-24 conquistando una fantastica doppietta Scudetto-Coppa di Turchia. Insomma, sarebbe una soluzione di altissimo profilo per una squadra attrezzata e ambiziosa come quella del distretto di Kadikoy, l’elegante quartiere residenziale situato nella parte asiatica di Istanbul. Ci sono però due problemi da affrontare: convincere sia Lavarini sia Milano.

Egonu e il possibile cambio di tecnico, ma spunta il piano B

Solo un’offerta molto consistente dal punto di vista economico potrebbe indurre Lavarini e il club meneghino a valutare l’opportunità di una separazione, che creerebbe un piccolo scossone a circa un mese dall’inizio della preparazione. Senza pensare ai possibili contraccolpi sulla squadra: cosa ne penserebbe Paola Egonu di un eventuale ribaltone in panchina nel bel mezzo dell’estate? Milano, per giunta, dovrebbe mettersi subito alla ricerca di un nuovo coach di spessore. Meglio per tutti, forse, se il Fenerbahce dovesse mettere in atto il piano B: l’ingaggio di Ferhat Akbas, che affiancherebbe al Fenerbahce la panchina della Nazionale femminile del Giappone.