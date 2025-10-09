Orro vince subito col Fenerbahce: rimonta sul Vakif di Guidetti e Boskovic, festa per la Supercoppa di Turchia

Prestazione monumentale della palleggiatrice della Nazionale azzurra nel primo match ufficiale della sua nuova avventura, poi le celebrazioni su Instagram.

Non ha potuto farlo al Quirinale e a Palazzo Chigi, al cospetto prima di Sergio Mattarella e poi di Giorgia Meloni, ma Alessia Orro ha festeggiato lo stesso: vincendo un altro trofeo, il primo della sua nuova avventura in Turchia al Fenerbahce. La palleggiatrice della Nazionale italiana di volley femminile, campione olimpica e mondiale in carica, ha trascinato le compagne alla clamorosa rimonta sul Vakif di Giovanni Guidetti e Tijana Boskovic nella finale della Supercoppa di Turchia. Un 3-2 dai contorni epici, celebrato degnamente sui social dalla campionessa nata ad Arbolia, in Sardegna.

Orro assente giustificata da Mattarella

Un’assenza più che giustificata, quella di Orro dal Presidente della Repubblica e dal Capo del Governo nella giornata dedicata ai festeggiamenti doppio trionfo iridato delle due selezioni azzurre, la femminile di Julio Velasco e la maschile di Fefé De Giorgi. L’ex vedette di Milano ha dato inizio, come noto, a un nuovo capitolo della sua parabola umana e sportiva trasferendosi a Istanbul, stella tra le stelle di una squadra affidata a un coach italiano, Marcello Abbondanza, e al fianco di big del calibro di Melissa Vargas, Arina Fedorotseva e Hande Baladin. Subito uno scontro tra giganti in Supercoppa contro il Vakif, altra corazzata. E subito vittoria per il sestetto di Alessia.

Alessia guida la rimonta del Fenerbache

Partita giocata ad Ankara e che era cominciata male per le gialloblu del Fenerbahce, poco incisive in battuta e ancora non del tutto fluide in attacco. Il Vakif ne ha approfittato per portarsi sul 2-0, sfruttando la verve in attacco di Boskovic, dell’ex milanese Cazaute, di Markova e di Gunes, atleta-starlette popolarissima sui social, in Turchia e non solo. L’inizio della riscossa in avvio di terzo set, quando il Fenerbahce è riuscito finalmente a cambiare marcia. Orro ha innescato con continuità le varie Vargas e Fedorotseva (autrici di 25 punti a testa), ma in alcuni casi si è pure messa in proprio: per lei 4 punti totali a fine match.

Primo trofeo in Turchia: la Supercoppa

Dopo aver agguantato la parità sul tie-break, il Fenerbahce ha messo le mani sulla Supercoppa al termine del tie-break, iniziato con un bruciante 5-1 ma poi fattosi avvincente nelle battute finali (11-12 per il Vakif). Alla fine le gialloblu si sono imposte con un tiratissimo 18-16 e per Orro e compagne è scattata la festa, incontenibile, in campo e su Instagram. “CAMPIONI!!! La SUPERCOPPA è nostra”, il messaggio scritto a caratteri cubitali dalla palleggiatrice sarda sui social per celebrare un trofeo che, a livello di club, le mancava da ben quattro anni, quando Milano si chiamava ancora Monza. Probabilmente, per Alessia, il primo di una lunga serie.