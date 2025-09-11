Orro virale in Turchia grazie ai…nonni: tifosi del Fenerbahce pazzi di Alessia nonostante la batosta Mondiale

Orro è diventata virale in Turchia per un simpatico video sulla sua accoglienza da parte dei nonni, con i tifosi del Fenerbahce che non vedono l'ora di vederla vestire la propria maglia

Reduce dall’ennesima impresa con la Nazionale italiana con la vittoria al Mondiale, Alessia Orro ha deciso di fare ritorno a Oristano dalla sua famiglia, dove è stata protagonista di un simpatico siparietto con i suoi nonni diventato subito virale sui social, anche tra i tifosi turchi del Fenerbahce, già innamorati della loro prossima giocatrice, nonostante il dispiacere che ha regalato alla loro Nazionale nella rassegna da poco terminata.

Il video di Alessia Orro con i nonni diventato virale

Prima di lasciare l’Italia per la sua prima avventura sportiva con un club fuori dai confini del Bel Paese, Orro ha deciso di fare ritorno nella sua città d’origine a Oristano per passare qualche giorno di pace insieme alla sua famiglia dopo la vittoria del Mondiale. Ad accoglierla al suo arrivo c’erano i suoi nonni, con cui è stata protagonista di un simpatico siparietto che ha visto Alessia mettere la propria medaglia d’oro al collo della propria nonna che poi l’ha passata al nonno, il tutto davanti a una piazza piena.

I suoi prossimi tifosi in estasi, nonostante abbia battuto la Turchia in finale ai Mondiali

Un video diventato subito virale, anche – e forse soprattutto – tra i tifosi turchi del Fenerbahce, che hanno ricondiviso il video e che sembrano non vedere l’ora di vederla vestire la propria maglia dopo averla osservata all’opera con la Nazionale. Il tutto nonostante Orro insieme alle sue compagne abbia regalato un enorme dispiacere proprio alla Turchia, battuta al quinto set di una sfida estremamente tesa e combattuta.

Orro, quando lo sbarco a Istambul

Intanto Alessia si prepara però a lasciare il campionato italiano. Dalla Turchia è arrivata la notizia sulla data del suo arrivo a Istambul. Orro dovrebbe infatti arrivare nella capitale turca domenica 14 insieme a tutta la famiglia, per sostenere poi le visite mediche martedì 16 per poi unirsi alla squadra per preparare la nuova stagione, dove si prepara ad affrontare la sua compagna di Nazionale Miriam Sylla.