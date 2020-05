Orsolini al Napoli, l'agente frena

L'agente di Riccardo Orsolini, Donato Di Campli, ha voluto frenare ai microfoni di Radio Kiss Kiss le voci delle ultime ore che accostano sempre più insistentemente l'attaccante del Bologna al Napoli.

"Riccardo è un giocatore del Bologna. Gli interessamenti fanno piacere, ma a Bologna sta benissimo. Credo rimarrà lì. Non voglio creare illazioni sul Napoli. E poi in questo momento, in mezzo all'emergenza coronavirus, non è nemmeno il momento di parlare di calciomercato".

SPORTAL.IT | 14-05-2020 09:24