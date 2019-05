Orsolini-Bologna: le cifre del riscatto

Il Bologna ha deciso di riscattare il giovane attaccante Riccardo Orsolini. È in forza ai rossoblu dal 2018 con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Juventus.

La società felsinea riscatterà il giocatore per una cifra intorno ai 15 milioni. L’accordo prevede una prelazione dei bianconeri nel caso in cui la società bolognese dovesse decidere di cedere il calciatore.

Orsolini, classe 1997, in questa stagione in campionato è sceso in campo 35 volte realizzando 8 reti.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 18:09