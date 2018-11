Orsolini chiede spazio

L'agente dell'attaccante del Bologna Donato Di Campli ha parlato del futuro del suo assistito a Il Resto del Carlino.

"Riccardo qui si trova benissimo, tutti gli vogliono bene. Ma a lui occorre continuità: da capire se club e Inzaghi credono in lui. Nessuno vuole andare via da Bologna, ma dobbiamo capire fino a che punto società e allenatore credono in un ragazzo che ha bisogno di spazio per crescere", sono le parole del procuratore.

Orsolini ha giocato 10 partite di campionato, ma è partito titolare solo in 2 occasioni. Per lui una rete contro l'Udinese in questa stagione.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 11:45