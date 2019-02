Osaka in vetta, Giorgi prima italiana

E' stabile Camila Giorgi nella classifica pubblicata lunedì dalla Wta: la 27enne marchigiana è al numero 28 ed è sempre la prima delle azzurre.

Guadagnano una posizione sia Sara Errani (numero 123), tornata in campo per la Fed Cup dopo la squalifica, che Martina Trevisan (165), mentre è invariata la posizione di Martina Di Giuseppe (194). Dopo la settimana di sosta nel circuito per lasciare spazio alla Fed Cup non ci sono variazioni nella top-ten mondiale.

Sul trono per la terza settimana siede la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice a Melbourne, con 1.110 punti di vantaggio su Petra Kvitova. In terza posizione Simona Halep, seguita da Sloane Stephens e Karolina Pliskova, con Angelique Kerber sesta e settima Elina Svitolina, minacciate da vicino però dall'olandese Kiki Bertens che precede la bielorussa Aryna Sabalenka e la danese Caroline Wozniacki.

SPORTAL.IT | 11-02-2019 14:30