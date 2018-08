Osakue, quinta e felice: "Un successo essere qui"

Alla fine è quinto posto per Daisy Osakue agli Europei di Berlino, grazie al quinto lancio valso 59.32. L’atleta è felicissima del suo risultato: ”Un successo essere qui, doppiamente bello arrivare in finale ma addirittura 5° ad un europeo è un’emozione che non so spiegare, penso che mi renderò conto solo fra qualche giorno di quello che ho fatto”. “Sono andata vicina al personale – aggiunge la discobola – spiace per un paio di gabbie di troppo, questo significa che c’è ancora tanto da lavorare e sono pronta a farlo”.

È molto bella questa tua presenza e questa tua risposta soprattutto per tutto ciò che ti è successo recentemente, non credi? “Come ho già detto non voglio più parlarne, io sono andata in raduno due settimane e poi sono mi sono ritrovata qui immersa in un’atmosfera pazzesca, è stata una bellissima esperienza. Qual è la cosa più bella che mi porto a casa? Potrei dire tutte le emozioni, i bei momenti vissuti con amici, tecnici, squadra, ma più in generale dico l’affetto della gente e le emozione di poter indossare la maglia azzurra che è qualcosa di indescrivibile”.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 00:20