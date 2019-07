Oscar allo scoperto: "Parlo con Milan e Inter"

Il centrocampista dello Shanghai SIPG Oscar in un'intervista ai microfoni di Passioneinter.com ha rivelato di essere in contatto con Milan e Inter e di voler giocare in Italia.

L'ex centrocampista del Chelsea, in Cina dal 2017, vuole ritornare nel calcio che conta: "Se qualcuno mi ha cercato? Sì, in queste settimane ho parlato con due club di Milano… Non posso entrare nei dettagli, però sì, una cosa posso dirla: voglio giocare in Italia!". In Cina Oscar guadagna 25 milioni a stagione: numeri abnormi che dovranno essere drasticamente ridotti per un'esperienza sotto la Madonnina.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 20:54