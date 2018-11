"Oscar del Basket" ad Ariel Filloy

E' Ariel Filloy, play 31enne in forza alla Scandone Avellino e alla nazionale italiana, il trionfatore del Premio Reverberi "Oscar del Basket" nella categoria "miglior giocatore italiano" della stagione 2017/2018.

A decretare il successo del giocatore originario di Cordoba, in Argentina, ma naturalizzato italiano è stata la Commissione di giuria convocata questa mattina in Municipio a Quattro Castella, sede del Premio fin dalla sua prima edizione, nel 1985. A fare gli onori di casa il sindaco Andrea Tagliavini. Presenti i rappresentanti delle istituzioni sportive e dei media specializzati locali e nazionali, oltre all'ideatore e patron del Premio, l'ex arbitro internazionale Gian Matteo Sidoli.

Il Premio Reverberi come "miglior giocatrice italiana" della passata stagione e' stato assegnato a Martina Fassina, guardia 19enne del Familia Schio e della nazionale femminile under 20. Al coach di Brescia Andrea Diana e' stato assegnato il premio come "miglior allenatore". Miglior arbitro italiano e' risultato Manuel Mazzoni; il presidente della Legabasket, Egidio Bianchi, e' stato nominato infine "Personaggio dell'anno".

SPORTAL.IT | 12-11-2018 18:05