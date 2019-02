O'Shea ne cambia due per il Galles

Conor O’Shea, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 17.45 affronterà il Galles nel secondo turno del 6 Nazioni allo Stadio Olimpico di Roma, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Due i cambi nel XV titolare azzurro rispetto alla gara di esordio contro la Scozia disputata lo scorso 2 febbraio a Murrayfield con l’inserimento di Edoardo Padovani dal primo minuto al posto del capitano delle Zebre, Tommaso Castello – out a causa di uno status influenzale – con lo spostamento di Michele Campagnaro al centro che raggiunge quota 40 caps con l’Italrugby. Torna dal primo minuto Nicola “Bibi” Quaglio dopo la sua ultima apparizione in maglia Azzurra a Chicago nel primo test match di Novembre 2018 contro l’Irlanda: il pilone del Benetton sostituisce il collega di reparto Andrea Lovotti, ai box anche lui per l’influenza.

Conferma in mediana per la coppia Allan-Palazzani, quest’ultimo entrato last minute dal primo minuto contro la Scozia in seguito all’infortunio di Tebaldi. Terza linea con capitan Parisse, Steyn e Negri. Conferma per Sisi al fianco di Budd in seconda linea e per Ferrari-Ghiraldini in prima linea insieme al neo entrante Quaglio. In panchina si rivedono Edoardo “Ugo” Gori e Marco Barbini: il mediano di mischia del Benetton Treviso andò in meta nell’ultima gara interna contro i gallesi nel 2017, mentre la terza linea biancoverde può incrementare i suoi caps in azzurro a quattro anni di distanza dall’ultima apparizione contro la Francia al Sei Nazioni 2015.

Dirigerà la ventisettesima sfida tra Italia e Galles (ventesima nel Sei Nazioni) il francese Raynal.

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 13caps)

14 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 16caps)*

13 Michele CAMPAGNARO (Wasps, 39 caps)*

12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 21 caps)*

11 Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 16caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 44 caps)

9 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 29 caps)

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 135caps) – capitano

7 Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 26caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 13 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 17 caps)

4 David SISI (Zebre Rugby Club, 1 cap)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 18caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 100 caps)

1 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 8 caps)*

A disposizione:

16 Luca BIGI (Benetton Rugby, 16 caps)

17 Cherif TRAORE' (Benetton Rugby, 6caps)*

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 14caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 8 caps)*

20 Marco BARBINI (Benetton Rugby, 2 caps)

21 Edoardo GORI (Benetton Rugby, 68 caps)*

22 Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 5 caps)

23 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 56caps)*

SPORTAL.IT | 07-02-2019 15:20