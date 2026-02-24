Osimhen da incubo a sogno Juve: "Qui mi sentirei a casa". Il fattore Spalletti, ma in Turchia è bufera

Fanno discutere le dichiarazioni del bomber del Galatasaray alla vigilia del match di ritorno contro i bianconeri: a Istanbul non gradiscono, i tifosi bianconeri invece sperano.

All’andata ha fatto a fette la difesa della Juventus, pur senza andare a segno. Victor Osimhen ha lottato, ha sgomitato con gli avversari e ha rimproverato spesso e volentieri – e platealmente – i suoi compagni, prima di agevolarne gol e prodezze con assist smarcanti o semplicemente attirando su di sé le attenzioni della retroguardia bianconera. La sua presenza nel match di ritorno a Torino fa abbassare ulteriormente le possibilità di clamorosa rimonta della Vecchia Signora, ma lo spauracchio nigeriano, in qualche modo, ha trovato il modo di far sognare i tifosi della Juve. Le sue dichiarazioni pre-partita, infatti, hanno avuto l’effetto di una piccola “bomba”, tanto in Italia quanto in Turchia.

Futuro alla Juve, da Osimhen clamorosa apertura

Ma che ha detto Osimhen? Ha parlato del futuro e lo ha fatto, come al solito, senza troppi filtri. A Napoli lo conoscono bene, Victor sa come lanciare messaggi. E lo ha fatto anche stavolta, parlando apertamente di un possibile approdo alla Juventus. Lo ha fatto rispondendo a una domanda specifica: “Il Galatasaray è squadra che amo così tanto che sono molto felice di essere entrato a far parte di un club del genere. Cerco di dimostrare il massimo impegno e la massima motivazione in campo. Avrei potuto venire qui prima del Galatasaray, ma dove sono ora è molto importante per me. Se potessi venire in Italia, la Juventus sarebbe uno dei pochi club in cui mi sentirei a casa“.

Osimhen e Spalletti, insieme hanno vinto uno Scudetto

Certo, alla Juve ci sarebbe il fattore Spalletti. Il tecnico con cui ha vinto uno Scudetto all’ombra del Vesuvio e che lo ha aiutato a consacrarsi come centravanti di spessore internazionale. Ma quasi a prevenire possibili critiche, ‘Osi’ ha aggiunto: “Sono molto felice del club di cui faccio parte attualmente. Sto lavorando sodo in una società alla quale mi dedico con tutto il cuore, e chissà cosa mi riserva il futuro”. Salvo poi aggiungere: “Il 90% dei giocatori del mondo non direbbe di no alla Juventus. Quindi potrei dire, perché no?”. Dichiarazioni che ovviamente hanno subito scatenato polemiche feroci a Istanbul, sponda giallorossa. I tifosi della Juventus, invece, cominciano ad avere l’acquolina in bocca.

Il recupero lampo, ma in Turchia ce l’hanno con ‘Osi’

Osimhen ha parlato anche della sfida di ritorno di Champions, naturalmente. La giocherà per il Galatasaray, dovendo difendere il piccolo grande tesoretto accumulato all’andata, quel 5-2 che ha messo a nudo tutte le fragilità della Juventus di oggi: “Scendiamo in campo sapendo di aver vinto la prima partita per 5-2, ma sapendo anche che il nostro avversario è la Juventus. I prossimi 90 minuti saranno lunghi, una lotta, una partita dura. Ci siamo preparati e li aspettiamo”. Quindi sul recupero lampo: “Vorrei ringraziare il nostro team medico per il prezioso supporto durante il mio infortunio. Grazie al loro supporto, mi sono ripreso rapidamente”.