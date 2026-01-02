Osimhen, ci risiamo: Galatasaray come il Napoli, il centravanti mascherato vuole già lasciare la Turchia

A Istanbul non si parla d'altro: ecco a chi sarebbe stato offerto l'attaccante attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria. Proposto il rinnovo a Icardi

Osimhen vuole già lasciare la Super Lig. Fine dell’idillio col Galatasaray, dopo aver fatto di tutto per lasciare Napoli e approdare a Istanbul. Ci risiamo: cambia la squadra, ma evidentemente non il centravanti mascherato, al momento impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa. In Turchia non si parla d’altro: nei giorni scorsi Victor sarebbe stato offerto a un top club europeo.

Osimhen, il Galatasaray come il Napoli: che succede

In estate il Galatasaray non ha badato a spese per acquistarlo dal Napoli dopo la stagione in prestito e il titolo vinto. Il club di Istanbul ha versato nelle casse dei partenopei i 75 milioni di euro della clausola rescissoria al termine di un tira e molla durato settimane che ha tenuto col fiato sospeso il popolo giallorosso.

Da Osimhen, che alle falde del Vesuvio pure ha vinto uno storico scudetto da protagonista assoluto, solo e sempre parole al miele per il Gala, con cui ha segnato la bellezza di 59 gol in 57 partite. Eppure qualcosa sembra essersi già inceppato. Perché dalla Germania rimbalza un rumor di mercato clamoroso che agita il tecnico Okan Buruk e tutta la tifoseria squadra campione di Turchia.

A chi si è offerto il nigeriano

Come riferito dai media tedeschi, gli agenti del giocatore lo avrebbero offerto al Bayern Monaco, che già in passato era sulle sue tracce. Al momento, però, il club bavarese ha risposto picche. Il motivo è molto semplice: lì davanti c’è già un certo Harry Kane.

Dunque, il discorso è rimandato all’estate, quando il centravanti della nazionale inglese potrebbe lasciare la Bundesliga per far ritorno in patria. Appresa la volontà dell’attaccante mascherato di misurarsi con una nuova sfida, l’eventuale trattativa sarebbe senza dubbio in discesa.

La mossa del club di Istanbul

Osimhen è volato in Marocco per la Coppa d’Africa. Superata la fase a gironi con tre vittorie in altrettante partite, la Nigeria, che ha fallito la qualificazione ai Mondiali 2026, affronterà il Mozambico agli ottavi di finale. L’appuntamento è fissato per lunedì 5 gennaio: l’ex Napoli e Lookman, fin qui tra i migliori delle Super Eagles, scaldano i motori.

Intanto il Galatasaray, forse preoccupato dal presunto mal di pancia della sua stella, esce finalmente allo scoperto e offre il rinnovo di contratto a Icardi. Cifre al ribasso rispetto ai 10 milioni di euro attualmente percepiti dall’ex centravanti e capitano dell’Inter, ma proposta pluriennale: la palla, ora, passa a Maurito, che, a 31 e col contratto in scadenza tra una manciata di mesi, è anche tentato dal ritorno in Italia.