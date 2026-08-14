Il futuro di Osimhen può innescare un effetto domino sul mercato: l’Al Hilal di Inzaghi e l’Arsenal lo vogliono, mentre il Galatasaray pensa a Leao e il Napoli spera

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Victor Osimhen può lasciare il Galatasaray. Nelle ultime ore si è registrato l’assalto dell’Al Hilal di Simone Inzaghi al forte centravanti nigeriano, ex Napoli. Avanzata un’offerta monstre per assicurarsi il sì del club campione di Turchia e anche del calciatore, che già era stato a un passo da Riad prima del trasferimento a Istanbul. Ma non è tutto: anche l’Arsenal è uscito allo scoperto nell’ambito di un’operazione che potrebbe coinvolgere Martinelli. L’eventuale cessione del bomber mascherato avrebbe riflessi importanti sul mercato di Milan e Napoli, con il Galatasaray che tornerebbe alla carica per Rafa Leao.

Osimhen può lasciare il Galatasaray: Inzaghi e Arsenal all’assalto

Il primo club a muoversi in maniera concreta per Osimhen è stato l’Al Hilal, che intende sostituire Benzema con l’ex Pallone d’Oro africano e lanciare così la sfida all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Radio mercato riferisce di una maxi offerta da 130 milioni di euro, quasi il doppio di quanto il Galatasaray ha pagato per acquistare il calciatore dal Napoli. Attenzione, però, perché anche l’Arsenal, dopo il mancato arrivo di Vinicius, vuole provarci. Non è un mistero che Osimhen abbia un debole per la Premier League e, se a chiamare è la squadra che ha vinto l’ultimo campionato, allora il discorso diventa ancora più invitante. Inoltre, i Gunners potrebbero sfruttare a proprio vantaggio l’interesse del Galatasaray per il brasiliano Martinelli, valutato 45 milioni di euro, allo scopo di abbassare il prezzo del cartellino del centravanti nigeriano.

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Osimhen, la cessione fa sorridere il Napoli: quanto incassa De Laurentiis

Dopo una stagione in prestito al Galatasaray, la scorsa estate il club di Istanbul ha completato l’acquisto di Osimhen dal Napoli per 75 milioni di euro. I partenopei, però, hanno mantenuto il 10% sulla futura rivendita dell’attaccante di Lagos. Ciò significa che, se il giocatore dovesse essere ceduto all’Al Hilal per 130 milioni di euro, De Laurentiis incasserebbe 13 milioni. Una cifra tutt’altro che trascurabile per le casse del Napoli, che negli ultimi giorni hanno già beneficiato della cessione di Lukaku al Fenerbahce. L’eventuale partenza di Osimhen, dunque, potrebbe rappresentare un’altra importante boccata d’ossigeno per il club azzurro, che continuerebbe a incassare anche dopo aver ceduto definitivamente uno degli eroi del terzo scudetto.

Galatasaray su Leao: l’addio di Osimhen può cambiare il mercato del Milan

Amorim ha deciso: Leao non fa più parte del progetto Milan e dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Al momento, l’unico club realmente interessato al portoghese è proprio il Galatasaray. Dopo aver respinto una prima offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus, i rossoneri sarebbero disposti a concedere un forte sconto ai giallorossi di Istanbul: dai 60 milioni inizialmente richiesti si potrebbe scendere fino a 45. Va convinto, però, anche l’attaccante, che non sembra particolarmente interessato alla pista turca. Sono ore caldissime. Il Milan fa il tifo per l’Al Hilal e spera che il Galatasaray torni alla carica per Leao. Ma se Osimhen dovesse finire a Londra, il rischio è che i campioni di Turchia decidano di puntare tutto su Martinelli, scaricando così Rafa. Il futuro del nigeriano, insomma, può diventare decisivo per il mercato di Napoli e Milan: una sua partenza dal Galatasaray potrebbe far scattare un effetto domino destinato a coinvolgere anche Leao.