Ospina torna a Castelvolturno

David Ospina nella giornata di mercoledì è tornato a Castelvolturno per far visita ai suoi compagni dopo lo spavento per la botta in testa subita durante il match contro l’Udinese.

Dopo essere stato dimesso dall’ospedale martedì, il portiere colombiano non vede l’ora di tornare ad allenarsi con i compagni.

Il centro di allenamento del Napoli era mezzo vuoto per i tanti calciatori che hanno risposto alle chiamate delle proprie nazionali, ma i giocatori presenti hanno accolto a braccia aperte Ospina che ha voluto sorprendere tutti.

L’estremo difensore di proprietà dell’Arsenal tornerà all’attività agonistica dopo un periodo di riposo di circa 7-8 giorni.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 20:30