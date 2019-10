Ossigeno Milan, ma tifosi vedono bicchiere mezzo vuoto

Il Milan torna meritatamente al successo e lo fa a sorpresa grazie a uno dei giocatori più contestati di questo inizio di stagione, ovvero lo spagnolo Suso, che tra l’altro aveva cominciato dalla panchina. Una vera e propria boccata di ossigeno per la squadra di Pioli, che aveva un enorme bisogno di trovare i tre punti.

Solo una goccia – I tifosi rossoneri sul web esultano ma non risparmiano critiche all’undici meneghino, con analisi abbastanza omogenee. “Il minimo sindacale contro una squadraccia che fuori casa non ha mai segnato. Bene solo i tre punti ma se vogliamo perlomeno provare a risalire in classifica bisogna cambiare passo” è il commento di un tifoso sulla pagina Facebook ufficiale milanista.

Il migliore e il peggiore – Non è il match winner il migliore secondo i tifosi del Milan, bensì Theo Hernandez, difatti c’è chi scrive “Meno male che Paolo Maldini, che di terzini sinistri evidentemente se ne intende, ci ha portato questo campione. Ricardo Rodriguez il campo non lo deve vedere più neanche col binocolo”. Pesanti parole verso Calhanoglu invece, fra quelli riportabili troviamo “E anche oggi indecoroso. Non riesco proprio a capire che diavolo ci faccia sempre in campo”.

Ironia di Halloween – Nella notte della tradizione celtica non poteva mancare la tipica ironia dei sostenitori milanisti sull’autore della vittoria per 1-0 contro la Spal, c’è infatti chi scrive “E che vi aspettavate? Era ovvio che nella notte delle strege, dei fantasmi e degli zombie segnasse proprio uno di loro. Zombie-Suso alla riscossa”.

SPORTEVAI | 31-10-2019 22:56