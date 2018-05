C'è un ostacolo tra la Fiorentina e Brignola

Dopo una grande annata a livello personale con la maglia del Benevento, Enrico Brignola, giovanissimo attaccante classe 1999 potrebbe restare in Serie A il prossimo anno.

Sono infatti due le squadre interessate al giocatore, la Fiorentina e l’Atalanta.

I viola sono in vantaggio rispetto ai nerazzurri anche se per ora non è pervenuta nessuna offerta da parte della società gigliata al Benevento.

La società sannita, retrocessa in Serie B, non si sottrarrebbe all’eventuale cessione dell’attaccante di Caserta, anche se per farlo partire ci vorrà una buona offerta viste le grandi prospettive che il club sannita ha su Brignola.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 11:45