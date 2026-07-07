La lettone ancora protagonista di schermaglie in campo: finale turbolento e polemiche dopo un doppio fallo della rivale, con tanto di mancato saluto a fine match.

L’ha fatto di nuovo. Jelena Ostapenko è rimasta coinvolta nell’ennesima lite su un campo da tennis. Alla personalissima collezione di schermaglie della giocatrice lettone mancava probabilmente un episodio relativo a un incontro di doppio misto, probabilmente la specialità meno “turbolenta”: bene, è riuscita a far perdere le staffe anche a Laura Siegemund e in qualche modo pure a Roger Vasselin, avversarari suoi e del suo compagno di squadra, Marcelo Arevalo, in un match dei quarti di finale del torneo. Non è la prima volta che Ostapenko finisce in certe situazioni e tutto lascia supporre, ahimé, che non sarà l’ultima.

Wimbledon, Ostapenko contro tutti anche nel doppio misto

Il veleno nella coda, visto che tutto ha avuto luogo proprio nel finale del match. Ostapenko e il suo partner originario di El Salvador avevano vinto 6-4 il primo set ed erano pari (7-7) nel tie-break del secondo contro la tedesca e il francese. Proprio Siegemund era al servizio, ma ha sforato il tempo consentito e ha ricevuto un secondo avvertimento, quindi ha servito fuori ed è incappata in un doppio fallo. “Lei fa rimbalzare la palla 18 volte”, ha tuonato Siegemund indicando la lettone. Poi il match si è chiuso 9-7 per Ostapenko-Arevalo e Siegemund si è rifiutata di stringere la mano alla rivale.

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Jelena e la discussione di fuoco con Siegemund e Vasselin

Siegemund e Vasselin hanno continuato a protestare col giudice di sedia ed è a questo punto che Ostapenko è entrata concretamente nella querelle a modo suo: “Devi saper perdere meglio. Impara a perdere”, il perentorio invito rivolto alla tennista tedesca. Andata via Siegemund, Ostapenko è rimasta in campo a battibeccare con Vasselin. “Non poteva dare un warning in un momento così delicato”, ha tuonato il francese. “Ma lo fa in tutte le partite, tutto il mondo lo sa“, ha replcato Ostapenko. “Anche tu perdi tempo”, ha detto Vasselin. “Sì, ma io batto sempre in tempo”, la beffarda risposta di Jelena.

Quante liti per Jelena Ostapenko: dai tifosi alle avversarie

Ennesima discussione accesa, dunque, per Ostapenko, che già la scorsa settimana era finita nell’occhio del ciclone per aver litigato perfino col pubblico nel corso del match di singolare contro l’inglese Dart. Ma la lista delle liti in cui è rimasta coinvolta è molto ampia. Impossibile dimenticare la sfuriata contro uno spettatore che la stava disturbando dalle tribune a Linz, durante una sfida contro Alexandra Eala: “Vieni tu a giocare, mi insegni come si fa”. Lo scorso anno venne quasi alle mani con Taylor Townsend dopo una sfida molto combattuta e si tratta solo degli episodi più eclatanti.