Osti: "Ci saranno sorprese"

"Si riparte con nuova forza e nuovo vigore sapendo che avremo davanti 13 partite determinanti per il nostro futuro", così il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti in un'intervista a Radio1Rai.

"Sarà un percorso difficile, come per gli altri, perché è una situazione che non c'è mai stata prima. Si giocherà un calcio diverso a cui non siamo abituati e che porterà sicuramente delle sorprese. Ci stiamo allenando molto bene, a buoni ritmi ma senza forzare troppo, è importante arrivare pronti alla nuova ripartenza".

SPORTAL.IT | 31-05-2020 23:17