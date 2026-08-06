Ostiamare, Alberto De Rossi nuovo presidente: il compito e gli obiettivi ricevuti dal figlio Daniele

L'ex responsabile del settore giovanile della Roma è il nuovo presidente dell'Ostiamare: guiderà il club e l'area tecnica. Il comunicato e le prime parole.

L’Ostiamare apre una nuova pagina della propria storia affidando la presidenza ad Alberto De Rossi. Una scelta che unisce esperienza, continuità e visione, nel segno di un progetto che punta a consolidare i traguardi raggiunti negli ultimi mesi. La nomina, ufficializzata dal club biancoviola nella giornata di giovedì 6 agosto, arriva dopo settimane di indiscrezioni e rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di uno dei dirigenti più apprezzati del calcio italiano, reduce da oltre trent’anni trascorsi nel settore giovanile della Roma. Un incarico importante, affidatogli dal figlio Daniele De Rossi, proprietario della società dopo l’acquisizione del gennaio 2025.

Alberto De Rossi nuovo presidente dell’Ostiamare: cosa farà

“L’AS Ostiamare è lieta di annunciare Alberto De Rossi come nuovo presidente del club biancoviola. Figura di grande esperienza nel mondo del calcio, De Rossi porta all’interno della società un importante bagaglio maturato in oltre trent’anni di attività, gran parte dei quali trascorsi alla guida della Roma Primavera. Con il club giallorosso ha conquistato due Campionati Primavera, tre Coppe Italia Primavera e una Supercoppa Primavera, contribuendo inoltre alla crescita di numerosi giovani talenti poi affermatisi nel calcio professionistico. ‍La sua nomina si inserisce all’interno di un progetto di crescita che coinvolgerà ogni area del club. Alberto De Rossi non ricoprirà soltanto un ruolo istituzionale, ma assumerà la responsabilità della gestione dell’area tecnica del Club, guidando e coordinando lo sviluppo del progetto sportivo dell’Ostiamare in ogni sua componente, dalla Prima Squadra al Settore Giovanile” – con questo comunicato è stato reso noto il nuovo presidente del club.

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Le prime parole del nuovo presidente

Nel comunicato diffuso dalla società trovano spazio anche le prime dichiarazioni di Alberto De Rossi, che ha salutato la Roma dopo oltre tre decenni per iniziare questa nuova esperienza: “Dopo oltre trent’anni si conclude un percorso umano e professionale che mi ha regalato esperienze, soddisfazioni e relazioni che porterò sempre con me. Lasciare una casa che ti ha accolto e accompagnato per oltre tre decenni significa chiudere un capitolo importante della propria vita. Ma tornare alle proprie radici, alla propria famiglia, ai valori in cui ci si riconosce e a un ambiente capace di trasmettere entusiasmo e nuovi stimoli rappresenta qualcosa di altrettanto profondo.

Guardare avanti fa parte della natura di questo mestiere: oggi inizia una nuova sfida che ho accolto con entusiasmo, perché ho ritrovato una visione, un progetto e persone con cui condividere valori e ambizioni. Ci sono grande convinzione e voglia di affrontare questa nuova avventura con passione e dedizione. Sono consapevole della responsabilità che comporta questo ruolo e dell’importanza del percorso che ci aspetta. Il lavoro quotidiano sarà la nostra priorità: poi saranno il tempo e i risultati a raccontare il percorso che riusciremo a costruire”.

Il progetto di Daniele De Rossi e gli obiettivi per il futuro

La scelta di affidare la presidenza al padre rappresenta un ulteriore tassello del progetto avviato da Daniele De Rossi dopo l’acquisizione dell’Ostiamare nel gennaio 2025. L’ex centrocampista della Roma ha riportato entusiasmo attorno alla società lidense, culminato con la storica promozione in Serie C conquistata nell’aprile 2026, un traguardo che mancava da 35 anni. Con Alberto De Rossi alla presidenza e alla guida dell’area tecnica, il club punta ora a consolidare la crescita raggiunta negli ultimi mesi, rafforzando la struttura societaria e proseguendo il lavoro sullo sviluppo dei giovani e della prima squadra. Un percorso che guarda al futuro senza perdere il legame con la tradizione e con i valori che hanno accompagnato la famiglia De Rossi nel calcio.