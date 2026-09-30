Osvaldo è ancora in terapia intensiva, aveva un liquido nei polmoni: la verità sulle condizioni dell'ex Juventus

L'ex attaccante italo-argentino è stato operato ma bisogna attendere per una diagnosi definitiva, la famiglia smentisce che gli sia stato asportato un polmone

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Continuano a destare preoccupazioni le condizioni di Daniel Pablo Osvaldo, l’attaccante ex Fiorentina, Juventus e Roma che si trova in terapia intensiva in un ospedale di Llavallol, dove è stato ricoverato lo scorso giovedì sera, a seguito di un versamento pleurico per il quale è stato necessario un intervento chirurgico.

Il comunicato della famiglia

La famiglia dell’ex bomber ha diffuso martedì un comunicato tramite i social media per fornire informazioni sullo stato di salute di Osvaldo e per smentire alcune voci. All’inizio del testo, i familiari chiariscono che la decisione di rilasciare la dichiarazione è stata di Osvaldo e ringraziano tutti coloro che li hanno contattati esprimendo la loro preoccupazione per la situazione e in questo “momento delicato”, hanno puntato il dito contro alcuni di loro che “hanno diffuso molte versioni errate e allarmanti senza verificare le informazioni”.

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Osvaldo è lucido

La sua famiglia si è assunta il compito di smentire le varie versioni relative alla salute dell’ex calciatore quarantenne: “Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che sia arrivato o che si trovasse in uno stato di indigenza; è arrivato come chiunque altro dopo diversi giorni di dolore e inappetenza, né che gli sia stato asportato un polmone, né che abbia complicazioni alle gambe, né che la sua situazione sia il risultato dell’abuso di sostanze, né che sia in affitto, tra le altre falsità non verificate che sono circolate”.

Non solo, ma ha anche fornito dettagli sulle attuali condizioni dell’ex Juve: “È ricoverato in terapia intensiva a causa di un versamento pleurico. Dopo diversi giorni di malessere, inizialmente attribuito a problemi muscolari o intercostali, è stato riscontrato quello che comunemente viene chiamato liquido nei polmoni”.

Quando si avrà una diagnosi esatta

Il comunicato indica che Osvaldo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per pulire la zona e, una volta ottenuti i risultati, i medici saranno in grado di formulare una diagnosi precisa e determinare il trattamento appropriato per l’infezione. La famiglia ha espresso la propria gratitudine all’équipe medica per “l’eccellente lavoro, la dedizione e la cura dimostrati” ed ha ribadito la richiesta di “prudenza ed empatia nella diffusione o nella riproduzione di informazioni” riguardanti lo stato di salute dell’ex calciatore, poiché “dall’altra parte ci sono persone care che soffrono”.

Osvaldo si è ritirato dal calcio professionistico nel luglio 2020 , mentre giocava per il Banfield. Prima di allora, aveva militato in diversi campionati, vestendo le maglie di Porto, Southampton, Inter, Roma, Juventus, Espanyol, Bologna, Lecce, Fiorentina, Atalanta e Huracán, squadra in cui aveva iniziato la sua carriera. Nonostante la sua assenza dai riflettori, dovuta anche a una forte depressione, era recentemente riapparso. In primo luogo, per via della sua relazione con Gianinna Maradona, una delle figlie di Diego, e in secondo luogo, per aver partecipato di recente a una serie di interviste con Olé. Era infatti prevista la sua partecipazione a un evento organizzato dal giornale il 29 e 30 settembre.