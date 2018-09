La nuova vita di Osvaldo: "Mi danno del pazzo"

Dopo aver girato dodici squadre in undici anni, Pablo Daniel Osvaldo ha appeso gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla sua più grande passione: la musica.

L’ex attaccante, tra le altre, della Juventus ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2016 con la maglia del Boca Juniors e ha intrapreso quella da rockstar con il gruppo ‘Barro Biejo’ a Barcellona.

Di recente Osvaldo è stato intervistato dal Sun e ha confessato: “Un calciatore professionista è ben retribuito ma è perennemente sorvegliato dal club e sempre sotto pressione. Ci sono troppe regole: non puoi fumare, non puoi bere, devi seguire un regime alimentare ben preciso. Troppe regole, io sono fatto per essere libero”.

“Sono orgoglioso della mia carriera – continua l’ex attaccante della Nazionale – e devo tutto al calcio, ma se vuoi fare il calciatore devi vivere una vita che non è reale. Hai un prezzo, un valore: se sei bravo vali cinquanta milioni, se sei scarso non vali nulla. Se segni sei un Dio, se non lo fai sei uno scarto e nessuno ti vuole, non gliene frega nulla se sei un bravo ragazzo o no, se hai dei sentimenti”.

Osvaldo ha lasciato il calcio a 30 anni ma aveva diverse possibilità di continuare la propria carriera, guadagnando molto di più di quanto percepisce ora: “La gente mi dice che sono pazzo perchè ho rifiutato contratti milionari ma ho seguito la mia passione. Ero stanco della routine quasi militare, stavo impazzendo. Da quando ho deciso di fare il musicista invece sono più libero, leggero. Sono rilassato e felice”.

In Italia l’italo-argentino ha vestito le maglie di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter, totalizzando complessivamente 158 presenze condite da cinquanta gol. Osvaldo ha indossato la maglia della Nazionale dal 2011 al 2014, raccogliendo quattordici presenze impreziosite da quattro reti.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 14:25