Osvaldo: "Non potrei dire di no a Maradona"

Per migliorare la rosa del suo Gimnasia La Plata, il neo tecnico del club, ossia Maradona, avrebbe pensato ad Osvaldo, ex attaccante, tra le altre, di Inter e Roma, fermo da tre anni (nei quali si è dato alla vita da musicista).

Ai microfoni di ESPN Argentina, l'ex bomber è stato chiaro: "Sì, ho saputo questa notizia, non so però quale sia la verità su questa notizia. Spero che Diego non mi chiami, perché altrimenti non potrei dirgli di no. Mi metterebbe in difficoltà. L'unica cosa che so al momento è che il 21 suono con i Barrio Viejo”.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 09:00