Osvaldo torna come Dani Stones

Osvaldo, vecchia conoscenza del calcio italiano, visto con tante maglie di Serie A, tra cui quelle di Inter, Juventus e Roma, è tornato in campo. Dopo essersi ritirato, ufficialmente, nel 2016, l'attaccante argentino si è dedicato alla musica ma, alla fine, l'amore per il pallone è tornato a farsi sentire in maniera forte.

Ed ecco il suo secondo debutto da giocatore professionista, questa volta con la casacca del Banfield ma, curiosamente, con il nomignolo di Dani Stories. Il 32enne attaccante si è ben distinto ma la vittoria è andata al River (1-0).

SPORTAL.IT | 17-02-2020 08:01