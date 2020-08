Otamendi può sbarcare in Italia

Torna d’attualità il calcio italiano come possibile destinazione di Nicolas Otamendi, la cui esperienza con il Manchester City è giunta ai titoli di coda: per il difensore argentino si fa il nome della Lazio ma anche il Napoli starebbe prendendo in considerazione il suo ingaggio.

Fino a qualche giorno fa per il classe 1988 sembrava forte l’interessamento da parte del Valencia dove Otamendi ha giocato, tra l’altro con grande profitto, nella stagione 2014-15. Qualcosa però si è inceppato.

OMNISPORT | 17-08-2020 16:58