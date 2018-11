Otto squalificati in serie C

Sono otto gli squalificati in Serie C, tre per doppia ammonizione e cinque per recidività di ammonizione.

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

RAINONE PASQUALE (CASERTANA)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

MARCHI PAOLO (FERALPISALÒ)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

GAVAZZI DAVIDE (PORDENONE)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR):

GAVAZZI FABIO (ALBINOLEFFE)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBISSOLA)

GIACOMELLI STEFANO (L.R. VICENZA)

CORSO DAVIDE (MATERA)

PAPA SALVATORE (RAVENNA)

SPORTAL.IT | 19-11-2018 18:05