Overwatch, la Blizzard regala un periodo di gioco gratuito

Overwatch, lo sparatutto in prima persona targato Blizzard, sarà giocabile gratuitamente per tutti gli utenti PC: i player potranno usufruire di un periodo di prova gratuita che andrà dal 26 al 30 luglio 2018. Tutti i progressi che i gamer otterranno in questo periodo gratuito saranno mantenuti da coloro che acquisteranno il gioco definitivamente.

Saranno disponibili tutte le modalità di gioco e le mappe, oltre ovviamente a tutti i 28 eroi presenti nel titolo, compreso la new entry Wrecking Ball, che debutterà ufficialmente il prossimo 24 luglio.

Beware of small mammals. 🐹 Wrecking Ball rolls into the fight 07.24.18 pic.twitter.com/woK0saBlAq — Overwatch (@PlayOverwatch) 17 luglio 2018

Legate a questo personaggio ci sono state diverse polemiche, perché i fan avrebbero voluto un nome diverso. Perché? Wrecking Ball è un robot imponente, però alla sua guida c’è un criceto che si chiama Hammond. Ed è proprio questo il nome che gli utenti avrebbero voluto per il nuovo eroe, ma la Blizzard rimane ferma nella sua decisione e fa sapere, attraverso le parole del lead designer Geoff Goodman che:

“L’intero team è rimasto sorpreso da questa reazione. Sicuramente, ognuno può chiamarlo come vuole, non siamo contrari a ciò. Il nome di Tracer è Lena, quindi le persone possono chiamare i personaggi anche con i loro nomi reali. Il nome di Wrecking Ball è fin troppo legato alla sua storia. È atterrato a Junkertown dove si è fatto un nome nell’arena di combattimento. Wrecking Ball è il nome del suo personaggio sul ring. Nessuno sapeva che c’era un criceto all’interno. Come personaggio, credo che gli piacerebbe essere chiamato Wrecking Ball. Ci piace il nome Wrecking Ball, per questo non abbiamo intenzione di cambiarlo nell’immediato futuro”.

Wrecking Ball sarà disponibile per le modalità Partita Rapida, Arcade e Partita Personalizzata. Lo vedremo anche nella modalità Competitiva, ma solo dopo un periodo di prova. Insieme al nuovo personaggio, Overwatch regalerà ai suoi fan anche un nuovo aggiornamento, che dovrebbe comprendere le modifiche a Hanzo, McCree, Sombra, Bastion nel PTR e Soldato-76.

HF4 | 23-07-2018 10:45