Overwatch League: ecco tutte le novità della season 2

Già con la mente concentrata sulla prossima stagione della Overwatch League, di cui sta per concludersi la prima edizione. Ed è proprio la Blizzard a spingere l’attenzione dei fan alla season 2, rivelando alcune novità sulle regole che che dovranno seguire i team per partecipare alla competizione.

Dal prossimo agosto, precisamente dal 1° del mese, potranno avviarsi le negoziazioni per accaparrarsi il giocatore migliore, sia per quanto riguarda i player già presenti nella League, sia per i nuovi gamer che arrivano dagli Overwatch Contenders. Il mercato si concluderà il 9 settembre, data entro la quale saranno stati siglati tutti gli accordi ufficiali: tutti quei giocatori senza contratto dopo la scadenza, saranno ritenuti Free Agents.

Il pannello esclusivo per allargare i team con i Free Agents comincerà proprio in questa data e si concluderà il 7 Ottobre. Il giorno successivo sarà disponibile il pannello d’iscrizione per tutti i team che potranno espandere le proprie squadre (che hanno già partecipato alla season inaugurale). Entro il 1° dicembre, ogni team dovrà avere almeno 8 giocatori iscritti sotto contratto. Si potrà avere un “giocatore a due vie”: un player, cioè, che parteciperà sia in un team della OWL sia in un team dei Contenders.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che si potranno comunque iscrivere o negoziare i gamer fino a una scadenza finale, non ancora specificata. Tutti i videogiocatori diventati maggiorenni prima di questo termine, potranno iscriversi e partecipare alla Overwatch League. Dalla season 2, i termini degli accordi del player “non saranno più fissati a un anno con un’opzione aggiuntiva di un ulteriore anno”. Potranno dunque negoziare contratti con team che dureranno fino a 3 anni.

HF4 | 26-06-2018 10:00