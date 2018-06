Overwatch League, per la finale 'sold out' del Barclays Center

Overwatch League, finale da capogiro! Sono 20mila i biglietti venduti in sole due settimane per il grande evento firmato Blizzard, in programma il 27 e 28 luglio al Barclays di Brooklin, New York. In palio un montepremi di 1,4 milioni di dollari.

“Sapevamo che la Overwatch League avesse dei fan fantastici ed entusiasti, ma questo risultato è qualcosa che va ben oltre. Siamo incredibilmente eccitati di giocare in un palazzetto completamente pieno e in una delle arene sportive e di intrattenimento migliori al mondo” – ha dichiarato Nate Nanzer, Commissioner per la League. Con la promessa di offrire al pubblico presente e a quello online uno show d’eccellenza, grazie all’aiuto del team di regia, dei partner e del Barclays Center.

Intanto è tutto pronto per i playoff della prima stagione, che si svolgeranno dall’11 al 21 luglio. “Siamo entusiasti del movimento che c’è dietro alle finali della Overwatch League. Il nostro scopo è di diventare una destinazione importante per tutti gli eventi di eSport. Questa visione si sta rendendo possibile anche grazie alla collaborazione con il team che sta alla base della Overwatch League” – ha aggiunto Keith Sheldon, responsabile degli eventi che si tengono presso il Center.

Chi si aggiudicherà la finale? Occhi incollati sulla diretta streaming, e ai fortunati presenti al Barclays Center, buono spettacolo!

HF4 | 14-06-2018 10:46