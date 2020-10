Ozil, la proposta che non ti aspetti

La proposta che non ti aspetti per Mesut Ozil, la cui esperienza con l’Arsenal non sembra potere durare ancora a lungo. Non solo perché non è stato inserito dal tecnico Mikel Arteta nella lista UEFA per giocare in Europa League ma anche perché in scadenza di contratto con i Gunners.

A farsi avanti per il 31enne trequartista tedesco sono stati i sauditi dell’Al-Nassr, stando a quanto riferisce Sky Sport. Operazione complessa anche perché il calciatore di origine turca è convinto di potere dare ancora tanto in uno dei campionati top d’Europa.

OMNISPORT | 12-10-2020 19:42