Ozil shock: "Lascio la Nazionale, troppo razzismo"

Con una lunga lettera pubblicata sui social, Mesut Ozil ha annunciato la decisione di lasciare la nazionale tedesca.

Ecco le parole del centrocampista dell'Arsenal: "Dopo una profonda riflessione e dolore nella mia anima per i recenti eventi, ho deciso di non giocare di più per la Germania a livello internazionale perché ho sentito razzismo e mancanza di rispetto nei miei confronti. Ho vestito la maglia della Germania con orgoglio e una motivazione che ora non ho".

Il giocatore è stato recentemente preso di mira a causa delle sue origine turche.

