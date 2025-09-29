P2 Dusseldorf, Ale Galan e Federico Chingotto tornano a vincere contro Coello/Tapia

Ale Galan e Federico Chingotto tornano a vincere un torneo lo fanno a spese dei numeri uno Coello/Tapia, in Germania

Nel padel è questione a due, in questa fase: Ale Galan e Federico Chingotto sono tornati a battere i numeri uno del mondo Arturo Coello e Agustin Tapia. In tutto il 2025 era successo soltanto nella finale del BNL Italy Major di giugno, ed è capitato di nuovo nel P2 di Dusseldorf.

Vittoria di Galan/Chingotto

Per raggiungere questo risultato, determinante il risultato del primo set: prima il break per impattare sul 5-5 e allungare la battaglia, poi il primo tie-break dell’anno conquistato di fronte ai rivali, che contro di loro ne avevano portati a casa sei su sei.

Il settimo dovrà aspettare e il set portato a casa al fotofinish (al quarto set-point) ha dato a Chingotto e Galan la spinta per allungare subito nel secondo parziale e non voltarsi più indietro, fino al 7-6 6-2 che ha permesso loro di conquistare il decimo titolo in coppia, il quinto del 2025.

Le dichiarazioni

“Battere Arturo e Agustin –ha detto il madrileno dopo il successo – è quasi impossibile. Stanno giocando a un livello incredibile da tre anni, e ci spingono continuamente a lavorare e provare a migliorarci. Oggi possiamo finalmente sorridere di nuovo: per noi è una grande vittoria e ci dà fiducia in vista dei prossimi tornei”.

Brea/Triay battono Sanchez/Josemaria

Sul versante femminile, invece, si replica per Ari Sanchez e Paula Josemaria, che in Germania hanno ceduto per la sesta volta nelle sette sfide del 2025 alle numero uno, Delfi Brea e Gemma Triay. Al Castello di Dusseldorf, il tabellone dice che è finita 6-4 4-6 6-3 dopo una maratona di 3 ore e 20 minuti.