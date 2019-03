Pablo Laso non vuole fare sconti all'Olimpia Milano.

"Sarà una gara molto difficile ma noi vogliamo mantenere il terzo posto in classifica. Arrivare primi o secondi non dipende da noi, però vogliamo stare più in alto possibile. Sono contento perché oggi è stato il primo giorno in cui ci siamo allenati con 16 giocatori" fa sapere il coach del Real Madrid.

"E' un momento complicato della stagione perché si gioca in continuazione, ma noi stiamo bene, anche mentalmente. Però la squadra di Pianigiani sta giocando bene da tre mesi ed è molto competitiva" chiosa Laso.

SPORTAL.IT | 19-03-2019 16:45