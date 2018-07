Pacquiao-Matthysse, fumata bianca

Dopo aver rischiato di saltare in più occasione, il match tra Pacquiao e Matthysse, attuale campione welter WBA, è ufficialmente programmato per il prossimo 14 luglio, all'Axiata Arena, a Kuala Lampur, in Malesia. Un incontro da sogno, atteso da tutti.

"Il match si farà. C'erano alcuni problemi (garanzie bancarie, ndr) ma ora è tutto a posto e siamo tutti eccitati. E' una grande opportunità per Lucas (Matthysse, ndr)", le parole di Gomez di Golden Boy Promotions. Il leggendario Pacquiao, 39 anni, punta ad un nuovo titolo mondiale.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 09:05