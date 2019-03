Padalino si prende solo la vittoria

Brutta, ma preziosissima. Il Foggia centra una vittoria fondamentale allo “Zaccheria” contro una delle squadre più in forma del campionato, il Cosenza.

Tre punti d’oro quelli arrivati grazie all'autorete di Dermaku, che permettono di respirare in zona salvezza, ma mister Padalino non è soddisfatto della prestazione: “Siamo in una situazione di classifica particolare e dopo il vantaggio siamo indietreggiati troppo proprio per la pressione di dover fare risultato, ma è sbagliato" le parole dell'ex difensore in conferenza stampa.

"Non siamo stati bravi a servire le mezzepunte tra le linee che avrebbero dovuto creare superiorità numerica alle spalle del loro centrocampo – ha aggiunto il tecnico rossonero – avremmo potuto chiudere la partita in un paio di occasioni, se avessimo gestito meglio le situazioni. Dobbiamo imparare a gestire meglio il possesso. Comunque ci godiamo la vittoria che resta la cosa più importante e che ci porta energia positiva".

