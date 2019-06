Padoin potrebbe restare in A

Dopo aver salutato il Cagliari, Simone Padoin è pronto a restare in serie A.

Il 35enne è finito infatti nel mirino del Brescia di Cellino che vorrebbe in rosa non solo giovani ma anche elementi d'esperienza. Nelle scorse settimane si era fatto anche il nome di Basta ma Padoin è in vantaggio.

Sull'ex juventino c'è anche il pressing del Parma che, però, pare un'opzione defilata al momento.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 14:45