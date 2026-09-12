Padova–Ascoli 12 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Padova–Ascoli accende la 4ª giornata della Serie B 2026-27 allo Stadio Euganeo di Padova, con data e orario che saranno ufficializzati dalla Lega. I biancoscudati arrivano dall’11° posto con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta; 3 gol fatti, 4 subiti), mentre i bianconeri sono 4° a quota 7 (2 vittorie, 1 pareggio; 4 gol segnati, 2 incassati). Una sfida di vertice per gli ospiti e banco di prova per i padroni di casa, tra ambizioni in crescita e punti pesanti da mettere in cascina.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Padova–Ascoli
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Padova e Ascoli
Le ultime partite giocate
Padova in evoluzione: colpo esterno a Pisa e pareggio con Verona a confermare solidità, prima della caduta a Cremona. Ascoli brillante: due successi nelle ultime tre, con vittoria a Verona e clean sheet contro il Benevento. Ritmi diversi ma identico obiettivo: continuità.
|Padova
|ok
|x
|ko
|Ascoli
|ok
|x
|ok
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Padova
- Pisa–Calcio Padova 0-1
- Calcio Padova–Verona 1-1
- Cremonese–Calcio Padova 3-1
- Ascoli
- Verona–Ascoli 1-2
- Ascoli–Carrarese 1-1
- Ascoli–Benevento 1-0
L’arbitro di Padova–Ascoli
La partita sarà diretta da Giuseppe Collu. Squadra arbitrale: assistenti Politi e Giuggioli, IV ufficiale Mazzoni, al VAR Piccinini e AVAR Paganessi. Nella Serie B 2026-27 Collu ha fin qui diretto 1 gara, con 32 falli sanzionati, 5 fuorigioco, nessun rigore fischiato, 5 ammonizioni e nessuna espulsione: un profilo attento alla gestione disciplinare, senza eccessi.
- Arbitro: Giuseppe Collu
- Assistenti: Politi – Giuggioli
- IV ufficiale: Mazzoni
- VAR: Piccinini
- AVAR: Paganessi
Statistiche interessanti
Tra storia e presente, Padova–Ascoli promette una lettura tattica intrigante. I biancoscudati si affidano a ripartenze e densità difensiva, sostenuti da una precisione al tiro elevata; i marchigiani impongono il palleggio con possesso e qualità tra le linee, costruendo pressione costante nella metà campo avversaria. I precedenti raccontano di un Euganeo storicamente amico del Padova, ma gli ultimi incroci hanno ribilanciato l’inerzia. Occhi su due protagonisti: Gianluca Caprari, motore offensivo dei veneti capace di recuperi alti e strappi palla al piede, e Matteo Brunori, uomo d’area dell’Ascoli letale dal dischetto e in grado di aprire le difese con movimenti ficcanti. Tra i temi-chiave: l’ottima resa difensiva bianconera rispetto agli Expected Goals Against e la striscia utile interna del Padova, segnale di una solidità che può fare la differenza nella gestione dei 90 minuti.
- L’Ascoli ha vinto l’ultimo confronto diretto in trasferta (2-1) e insegue il primo bis consecutivo contro il Padova in Serie B.
- All’Euganeo, il Padova ha dominato i primi 5 incroci storici con l’Ascoli (tra 1990 e 2011), poi ha raccolto appena 1 punto nelle successive 3 sfide interne.
- Padova imbattuto da 4 gare casalinghe di fila (3V, 1N): mira al quinto risultato utile interno consecutivo come non accadeva dal 2019.
- L’Ascoli arriva dal successo per 1-0 sul Benevento e può centrare due vittorie consecutive in stagione per la prima volta dal febbraio 2023.
- Retroguardia bianconera in overperformance: 2 gol subiti a fronte di 4.9 xGA, segno di attenzione e parate decisive.
- Gianluca Caprari è tra gli attaccanti più aggressivi in riaggressione: 4 possessi riconquistati nella trequarti rivale, pronto a sbloccarsi in casa dopo oltre un decennio in B.
- Matteo Brunori ha già colpito il Calcio Padova in B su rigore: cerca la seconda gara di fila a segno, come non succede da marzo 2025.
Le statistiche stagionali di Padova e Ascoli
Ascoli più manovriero (possesso 60,9%) e preciso (pass accuracy 86,8%), con 32 tiri e 4 reti segnate a fronte di appena 2 subite; il Padova punta su ripartenze e concretezza (possesso 42,7%, 23 tiri, 3 gol) e una notevole precisione al tiro (47,8%). Entrambe hanno 1 clean sheet: difese in ordine, ma bianconeri più continui nei duelli (155 vinti) e nella pressione (PPDA 9,9 vs 12,4).
Giocatori chiave: per il Padova sono andati a segno Pietro Fusi e Marco Pompetti (1 gol a testa); top assistman Lorenzo Carissoni (1). Più ammonito finora Giovanni Giunti (2 gialli). In porta, Alessandro Sorrentino vanta 1 clean sheet. Nell’Ascoli il gol è corale: hanno segnato Simone D’Uffizi, Gabriele Gori, Andrea Silipo e Matteo Brunori (tutti a 1); assist per Samuele Damiani e Andrea Silipo. Tra i più sanzionati Simone D’Uffizi e Abdoul Guiébré (2 gialli). Tra i pali, 1 clean sheet per Samuele Vitale.
|Padova
|Ascoli
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|1
|0
|Gol fatti
|3
|4
|Gol subiti
|4
|2
|Possesso palla (%)
|42,7
|60,9
|Tiri totali
|23
|32
|Tiri nello specchio
|11
|13
|Precisione tiro (%)
|47,8
|40,6
|Clean sheet
|1
|1
|Ammonizioni
|7
|9
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Calcio Padova–Ascoli e a che ora?
-
La gara è valida per la 4ª giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.
- Dove si gioca Calcio Padova–Ascoli?
-
La partita si disputa allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l’arbitro di Calcio Padova–Ascoli?
-
L’arbitro designato è Giuseppe Collu, con assistenti Politi e Giuggioli; IV Mazzoni, VAR Piccinini, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.