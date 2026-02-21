Padova-Bari 21 febbraio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Padova–Bari mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza: uno scontro diretto della 26ª giornata di Serie B che si gioca allo Stadio Euganeo di Padova. I veneti sono 13ª con 29 punti in 25 gare (7 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 25 gol fatti, 31 subiti), i pugliesi 19ª a quota 21 (4 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 20 gol segnati, 38 incassati). Numeri che raccontano di equilibrio in possesso e intensità, ma col Padova più solido dietro e Bari chiamato a invertire la rotta.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Calcio Padova-Bari
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Padova e Bari
Le ultime partite giocate
Padova in altalena: vittoria preziosa con la Carrarese, poi stop dolorosi e un pari pirotecnico a Castellammare. Bari ha interrotto il digiuno a Cesena, ma tra sconfitte pesanti e uno 0-0 con lo Spezia la strada è ancora in salita. Forma recente simile, con margini di crescita in finalizzazione per entrambe.
|Padova
|ko
|ko
|x
|ok
|ko
|Bari
|ok
|ko
|ko
|x
|ko
Nelle ultime 5 di campionato: Padova 4 punti; Bari 4 punti. Dettaglio:
- Padova
Südtirol-Padova 3-0; Padova-Monza 1-2; Juve Stabia-Padova 3-3; Padova-Carrarese 1-0; Sampdoria-Padova 1-0
- Bari
Cesena-Bari 1-2; Bari-Palermo 0-3; Mantova-Bari 2-1; Bari-Spezia 0-0; Bari-Südtirol 1-2
L’arbitro di Calcio Padova-Bari
La gara sarà diretta dal signor Giuseppe Collu. In sala VAR ci sarà Santoro. Nel 2025/26 Collu ha arbitrato 3 match: 0 rigori assegnati, 15 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 5,6 cartellini a partita e 5,7 falli per cartellino. Un profilo che non esita a sanzionare quando la gara si accende.
- Arbitro: COLLU
- Assistenti: SCATRAGLI – EMMANUELE
- IV: TURRINI
- VAR: SANTORO
- AVAR: PEZZUTO
Informazioni interessanti
Tradizione, strappi e dettagli: Padova–Bari ha spesso vissuto su equilibri sottili. I pugliesi arrivano con un trend complicato, ma sorretti da una striscia utile nei precedenti più recenti con i veneti. Il Calcio Padova prova a far valere l’Euganeo e la tenuta difensiva, in un confronto tra squadre che lavorano più di posizione che di volume in area: poche giocate profonde, tanta densità centrale, punizioni e cross come chiavi per sbloccare. Occhio ai duelli aerei e alle seconde palle: da lì possono nascere gli episodi decisivi. Mattia Bortolussi è l’uomo-copertina dei biancoscudati, Gabriele Moncini resta l’arma migliore dei Galletti. La partita promette di decidersi su transizioni corte e piazzati, con la disciplina arbitrale di Collu a indirizzare il ritmo.
- Bari imbattuto da 6 sfide di Serie B contro il Padova (4 vittorie, 2 pareggi): i Galletti inseguono il tris di successi consecutivi.
- All’Euganeo il Calcio Padova ha perso solo 4 volte in 16 incroci di B col Bari (5V, 7N): ai pugliesi non è mai riuscito il bis di vittorie esterne di fila.
- Dopo il colpo con la Carrarese, il Calcio Padova insegue due successi interni consecutivi in una singola stagione di B per la prima volta dal 2013/14.
- Dal filotto di ottobre-novembre, il Bari ha vinto solo 1 delle ultime 15 in campionato (6N, 8P): serve una svolta immediata.
- Squadre verticali ma poco presenti in area: 415 palloni giocati in area per il Padova, 393 per il Bari tra le peggiori del torneo in questa voce.
- Mattia Bortolussi è il capocannoniere biancoscudato (9) e ha già colpito all’andata contro il Bari.
- Gabriele Moncini ha segnato 2 gol in B contro il Padova e guida i pugliesi a quota 6 in stagione.
Le statistiche stagionali di Padova e Bari
Possesso simile (circa 49% a testa), ma il Padova tira con più precisione (49,2% vs 37,5%) e arriva più spesso nello specchio (97 vs 69 tiri in porta). Difesa: 31 gol subiti per i veneti contro i 38 del Bari. Anche i clean sheet sorridono al Padova (6 a 5). In aggressione posizionale PPDA: 11,4 Padova meglio del 12,3 Bari. Disciplina: più ammonizioni biancoscudate (64) contro 45 dei pugliesi.
Giocatori: Padova — capocannoniere Mattia Bortolussi (9), top assist Alessandro Capelli (5), più ammoniti Marco Perrotta e Pietro Fusi (9), espulsi Capelli e Fusi (1). Portieri: Mattia Fortin 3 clean sheet, Alessandro Sorrentino 3. Bari — capocannoniere Gabriele Moncini (6), top assist Mehdi Dorval e Lorenzo Dickmann (3), più ammonito Kevin Piscopo (5); espulsi Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni (1). Portiere: Michele Cerofolini 5 clean sheet.
|Padova
|Bari
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|7
|4
|Pareggi
|8
|9
|Sconfitte
|10
|12
|Gol fatti
|25
|20
|Gol subiti
|31
|38
|Possesso palla (%)
|48,8
|48,9
|Tiri in porta
|97
|69
|Precisione al tiro (%)
|49,24
|37,50
|PPDA
|11,4
|12,3
|Clean sheet
|6
|5
|Ammonizioni
|64
|45
|Espulsioni
|2
|2
|Capocannoniere
|Mattia Bortolussi 9
|Gabriele Moncini 6
|Top assist
|Alessandro Capelli 5
|Dorval–Dickmann 3
|Più ammonito
|Perrotta/Fusi 9
|Kevin Piscopo 5
|Più espulso
|Capelli/Fusi 1
|Nikolaou/Meroni 1
FAQ
- Quando si gioca Calcio Padova-Bari e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Match valido per la 26ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; consulta il calendario aggiornato.
- Dove si gioca Calcio Padova-Bari?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova, casa del Calcio Padova.
- Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Bari?
-
Arbitra Giuseppe Collu, con VAR Santoro e assistenti Scatragli-Emmanuele.
