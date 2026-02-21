Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Padova-Bari 21 febbraio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire Calcio Padova-Bari: forma del momento, arbitro, pillole e confronto stagionale.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

PadovaBari mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza: uno scontro diretto della 26ª giornata di Serie B che si gioca allo Stadio Euganeo di Padova. I veneti sono 13ª con 29 punti in 25 gare (7 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 25 gol fatti, 31 subiti), i pugliesi 19ª a quota 21 (4 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 20 gol segnati, 38 incassati). Numeri che raccontano di equilibrio in possesso e intensità, ma col Padova più solido dietro e Bari chiamato a invertire la rotta.

Le ultime partite giocate

Padova in altalena: vittoria preziosa con la Carrarese, poi stop dolorosi e un pari pirotecnico a Castellammare. Bari ha interrotto il digiuno a Cesena, ma tra sconfitte pesanti e uno 0-0 con lo Spezia la strada è ancora in salita. Forma recente simile, con margini di crescita in finalizzazione per entrambe.

Padova ko ko x ok ko
Bari ok ko ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato: Padova 4 punti; Bari 4 punti. Dettaglio:

  • Padova

Südtirol-Padova 3-0; Padova-Monza 1-2; Juve Stabia-Padova 3-3; Padova-Carrarese 1-0; Sampdoria-Padova 1-0

  • Bari

Cesena-Bari 1-2; Bari-Palermo 0-3; Mantova-Bari 2-1; Bari-Spezia 0-0; Bari-Südtirol 1-2

L’arbitro di Calcio Padova-Bari

La gara sarà diretta dal signor Giuseppe Collu. In sala VAR ci sarà Santoro. Nel 2025/26 Collu ha arbitrato 3 match: 0 rigori assegnati, 15 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 5,6 cartellini a partita e 5,7 falli per cartellino. Un profilo che non esita a sanzionare quando la gara si accende.

  • Arbitro: COLLU
  • Assistenti: SCATRAGLI – EMMANUELE
  • IV: TURRINI
  • VAR: SANTORO
  • AVAR: PEZZUTO

Informazioni interessanti

Tradizione, strappi e dettagli: PadovaBari ha spesso vissuto su equilibri sottili. I pugliesi arrivano con un trend complicato, ma sorretti da una striscia utile nei precedenti più recenti con i veneti. Il Calcio Padova prova a far valere l’Euganeo e la tenuta difensiva, in un confronto tra squadre che lavorano più di posizione che di volume in area: poche giocate profonde, tanta densità centrale, punizioni e cross come chiavi per sbloccare. Occhio ai duelli aerei e alle seconde palle: da lì possono nascere gli episodi decisivi. Mattia Bortolussi è l’uomo-copertina dei biancoscudati, Gabriele Moncini resta l’arma migliore dei Galletti. La partita promette di decidersi su transizioni corte e piazzati, con la disciplina arbitrale di Collu a indirizzare il ritmo.

  • Bari imbattuto da 6 sfide di Serie B contro il Padova (4 vittorie, 2 pareggi): i Galletti inseguono il tris di successi consecutivi.
  • All’Euganeo il Calcio Padova ha perso solo 4 volte in 16 incroci di B col Bari (5V, 7N): ai pugliesi non è mai riuscito il bis di vittorie esterne di fila.
  • Dopo il colpo con la Carrarese, il Calcio Padova insegue due successi interni consecutivi in una singola stagione di B per la prima volta dal 2013/14.
  • Dal filotto di ottobre-novembre, il Bari ha vinto solo 1 delle ultime 15 in campionato (6N, 8P): serve una svolta immediata.
  • Squadre verticali ma poco presenti in area: 415 palloni giocati in area per il Padova, 393 per il Bari tra le peggiori del torneo in questa voce.
  • Mattia Bortolussi è il capocannoniere biancoscudato (9) e ha già colpito all’andata contro il Bari.
  • Gabriele Moncini ha segnato 2 gol in B contro il Padova e guida i pugliesi a quota 6 in stagione.

Le statistiche stagionali di Padova e Bari

Possesso simile (circa 49% a testa), ma il Padova tira con più precisione (49,2% vs 37,5%) e arriva più spesso nello specchio (97 vs 69 tiri in porta). Difesa: 31 gol subiti per i veneti contro i 38 del Bari. Anche i clean sheet sorridono al Padova (6 a 5). In aggressione posizionale PPDA: 11,4 Padova meglio del 12,3 Bari. Disciplina: più ammonizioni biancoscudate (64) contro 45 dei pugliesi.

Giocatori: Padova — capocannoniere Mattia Bortolussi (9), top assist Alessandro Capelli (5), più ammoniti Marco Perrotta e Pietro Fusi (9), espulsi Capelli e Fusi (1). Portieri: Mattia Fortin 3 clean sheet, Alessandro Sorrentino 3. Bari — capocannoniere Gabriele Moncini (6), top assist Mehdi Dorval e Lorenzo Dickmann (3), più ammonito Kevin Piscopo (5); espulsi Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni (1). Portiere: Michele Cerofolini 5 clean sheet.

Padova Bari
Partite giocate 25 25
Vittorie 7 4
Pareggi 8 9
Sconfitte 10 12
Gol fatti 25 20
Gol subiti 31 38
Possesso palla (%) 48,8 48,9
Tiri in porta 97 69
Precisione al tiro (%) 49,24 37,50
PPDA 11,4 12,3
Clean sheet 6 5
Ammonizioni 64 45
Espulsioni 2 2
Capocannoniere Mattia Bortolussi 9 Gabriele Moncini 6
Top assist Alessandro Capelli 5 DorvalDickmann 3
Più ammonito Perrotta/Fusi 9 Kevin Piscopo 5
Più espulso Capelli/Fusi 1 Nikolaou/Meroni 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Calcio Padova-Bari e a che ora è il calcio d’inizio?

Match valido per la 26ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; consulta il calendario aggiornato.

Dove si gioca Calcio Padova-Bari?

Allo Stadio Euganeo di Padova, casa del Calcio Padova.

Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Bari?

Arbitra Giuseppe Collu, con VAR Santoro e assistenti Scatragli-Emmanuele.

Padova-Bari 21 febbraio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

HeyLight

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Juventus - Como
Lecce - Inter
Cagliari - Lazio
SERIE B:
Mantova - Sampdoria
Venezia - Pescara
Virtus Entella - Catanzaro
Padova - Bari
Palermo - Sudtirol
Cesena - Spezia
Carrarese - Monza

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio