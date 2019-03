Padova, Bisoli salta ancora

Stagione senza pace per il Padova. La società veneta ha infatti optato per il terzo cambio di allenatore. Dopo aver iniziato il campionato con Pier Paolo Bisoli, l’artefice della promozione in B, esonerato a novembre per far posto a Claudio Foscarini e poi richiamato a dicembre, ecco un nuovo esonero per il tecnico di Porretta Terme, che ha pagato la sconfitta casalinga contro il Perugia.

Il nuovo allenatore del Padova, che occupa attualmente il penultimo posto in classifica con 23 punti, è Matteo Centurioni, promosso dalla Berretti.

L’ex difensore di Treviso e Sampdoria è al debutto nel calcio professionistico e si avvarrà della collaborazione di Massimiliano Esposito come secondo.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 12:45