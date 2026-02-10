Padova-Carrarese 10 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Padova e Carrarese si sfidano per la 24ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca martedì 10 febbraio 2026 alle 20:00 allo Stadio Euganeo di Padova. È una sfida di metà classifica con profumo di playoff: i biancoscudati sono 13° con 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 24 gol fatti, 30 subiti), mentre i toscani sono 9° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 7 sconfitte; 31 gol segnati, 32 incassati). Occasione per il Padova di rilanciarsi e per la Carrarese di consolidare la corsa playoff.
Le ultime partite giocate
Il momento racconta due inerzie diverse: il Padova alterna lampi e frenate, la Carrarese viaggia con fiducia grazie a un filotto recente convincente. Di seguito la forma delle ultime cinque.
|Padova
|ok
|ko
|ko
|ko
|x
|Carrarese
|ok
|ok
|ok
|ko
|x
Nelle ultime 5 gare il Padova ha raccolto 4 punti, la Carrarese ne ha messi insieme 10. Dettaglio incontri:
- Padova: Padova–Modena 2-0; Padova–Mantova 1-2; Südtirol–Padova 3-0; Padova–Monza 1-2; Juve Stabia–Padova 3-3
- Carrarese: Carrarese–Bari 1-0; Avellino–Carrarese 1-2; Carrarese–Empoli 3-0; Venezia–Carrarese 2-1; Carrarese–Südtirol 0-0
L’arbitro di Padova–Carrarese
La gara sarà diretta da Niccolò Turrini. Assistenti: Scarpa e Zanellati; IV ufficiale Calzavara. Al VAR Serra, AVAR Santoro. In questa stagione di Serie B, Turrini ha arbitrato 9 partite, fischiando 6 rigori, estraendo 26 gialli, 1 doppio giallo e 3 rossi, con una media di 3,3 cartellini a gara.
- Arbitro: Niccolò Turrini
- Assistenti: Scarpa – Zanellati
- IV ufficiale: Calzavara
- VAR: Serra
- AVAR: Santoro
Statistiche interessanti
Storia e numeri tratteggiano un incrocio intrigante. Il Padova ha un piccolo tabù spezzato solo dagli avversari: contro la Carrarese non ha mai perso in B e, ancor più, non ha mai incassato reti, fattore che alimenta fiducia nonostante le recenti difficoltà interne. I toscani, però, hanno messo il turbo nel cuore della stagione: gol distribuiti, rendimento offensivo in crescita e un blocco difensivo capace di alternare intensità e ordine. In trasferta la squadra apuana ha vissuto uno “strappo e strappi”: un trittico positivo ha lasciato il posto a qualche frenata, ma l’inerzia generale resta favorevole. I riflettori sono sui protagonisti: Mattia Bortolussi in doppia corsa tra gol pesanti e soglia delle dieci marcature, Filippo Sgarbi che punge sulle palle inattive, e Fabio Abiuso simbolo della completezza offensiva ospite tra reti, assist e continuità casa/trasferta. Tra equilibrio, episodi e dettagli, Padova–Carrarese promette un duello a scacchi dove calci piazzati, gestione del ritmo e precisione sotto porta possono spostare l’ago della bilancia.
- Precedenti favorevoli: il Padova è imbattuto in B contro la Carrarese (2 vittorie, 1 pareggio).
- Porta inviolata nei testa a testa: contro la Carrarese il Padova non ha ancora subito gol in Serie B.
- Fattore Euganeo altalenante: due ko interni di fila per il Padova, tanti quanti nelle precedenti nove gare casalinghe.
- Carrarese a corrente alternata fuori casa: dalla 10ª giornata, 4 punti in 7 trasferte e 5 sconfitte.
- Uomo copertina biancoscudato: Mattia Bortolussi è a quota 9 gol; il Padova non vede un suo attaccante in doppia cifra in B dal 2012/13.
- Spinta da palla inattiva: tutte le 3 reti di Filippo Sgarbi sono arrivate di testa, record tra i difensori in questa B.
- Completezza apuana: Fabio Abiuso ha almeno 4 gol in casa, 4 in trasferta e 4 assist: un tridente di dati che racconta la sua centralità.
Le statistiche stagionali di Padova e Carrarese
Numeri a confronto: il Padova segna meno della Carrarese (24 a 31) ma concede anche qualcosa in meno (30 a 32). Possesso quasi pari (49% contro 49,7%), precisione al tiro migliore per i biancoscudati (50% vs 44,65%), ma conversione più alta per gli apuani (14,42% vs 12,77%). Pulizia difensiva dalla parte ospite: 9 clean sheet contro 5. Attenzione ai cartellini: Padova più nervoso (61 gialli) rispetto alla Carrarese (55).
Giocatori chiave: per il Padova spicca il bomber Mattia Bortolussi (9 gol) e l’assistman Alessandro Capelli (5). Più sanzionati: Marco Perrotta e Pietro Fusi con un rosso a testa; tra i gialli guida Fusi (8). In porta, Mattia Fortin ha firmato 3 clean sheet, Alessandro Sorrentino 2. Nella Carrarese il faro offensivo è Fabio Abiuso (8 gol), supportato dagli assist di Abiuso e Mattia Finotto (4 ciascuno). Più ammonito: Julián Illanes (10 gialli). Tra i pali, sicurezza Marco Bleve con 9 clean sheet; finora nessun espulso di spicco tra gli apuani.
|Padova
|Carrarese
|Partite giocate
|23
|23
|Vittorie
|6
|7
|Pareggi
|8
|9
|Sconfitte
|9
|7
|Gol fatti
|24
|31
|Gol subiti
|30
|32
|Media gol subiti/gara
|1,30
|1,39
|Possesso palla (%)
|49,3
|49,7
|Tiri totali
|188
|215
|Tiri nello specchio
|94
|96
|Precisione tiro (%)
|50,0
|44,65
|Conversione tiro (%)
|12,77
|14,42
|Clean sheet
|5
|9
|Cartellini gialli
|61
|55
|Cartellini rossi
|2
|0
|PPDA
|11,4
|11,6
|Calci d’angolo
|92
|120
|Fuorigioco
|42
|15
|Capocannoniere
|Mattia Bortolussi 9
|Fabio Abiuso 8
|Top assistman
|Alessandro Capelli 5
|Fabio Abiuso/Mattia Finotto 4
|Portiere: clean sheet
|Mattia Fortin 3; Alessandro Sorrentino 2
|Marco Bleve 9
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Padova–Carrarese?
-
Martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00 (24ª giornata di Serie B).
- Dove si gioca Padova–Carrarese?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l’arbitro di Padova–Carrarese?
-
L’arbitro è Niccolò Turrini; assistenti Scarpa e Zanellati, IV Calzavara. VAR Serra, AVAR Santoro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.