Padova–Carrarese 11 ottobre 202: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 6ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire Padova–Carrarese: forma recente, arbitro, pillole e confronto stagionale.

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Padova–Carrarese accende la 6ª giornata della Serie B 2026-27 allo Stadio Euganeo di Padova: una sfida che profuma di punti pesanti, con i biancoscudati a metà classifica e i toscani in coda. Il Padova è 11° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 5 gol segnati, 6 subiti) e in casa ha costruito solidità. La Carrarese è 20ª con 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 2 gol fatti, 6 incassati), a caccia di una scossa per uscire dalla crisi. All’Euganeo può essere uno scontro salvezza anticipato: pochi fronzoli, tanta sostanza e dettagli che faranno la differenza.

Padova e Carrarese, le ultime partite giocate

Padova in crescita: quattro gare su cinque a segno e trend casalingo vincente di misura. Carrarese in difficoltà, con un solo punto raccolto nelle ultime cinque e attacco da sbloccare. Ecco il semaforo forma delle due squadre:

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Padova ok x ko ok ko Carrarese ko x ko ko ko

Dettaglio degli ultimi risultati:

Padova

Pisa–Padova 0-1; Padova–Verona 1-1; Cremonese–Padova 3-1; Padova–Ascoli 1-0; Palermo–Padova 2-1

Carrarese

Carrarese–Mantova 1-2; Ascoli–Carrarese 1-1; Carrarese–Empoli 0-1; Catanzaro–Carrarese 1-0; Carrarese–Benevento 0-1

L’arbitro di Padova–Carrarese

La partita sarà diretta dal signor Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Monaco e Santarossa; IV ufficiale: Vingo; VAR: Cosso; AVAR: Rutella. In questa stagione di Serie B l’arbitro Allegretta ha diretto 1 gara, fischiando 18 falli, 8 fuorigioco e assegnando 1 rigore; 5 gli ammoniti, nessuna espulsione.

Arbitro: Allegretta

Allegretta Assistenti: Monaco – Santarossa

Monaco – Santarossa IV: Vingo

Vingo VAR: Cosso

Cosso AVAR: Rutella

Padova-Carrarese informazioni interessanti

Padova arriva al match con numeri che raccontano un’identità chiara: all’Euganeo vince spesso e di misura, e in stagione segna con regolarità un gol a partita. La Carrarese, invece, vive un periodo complesso: dieci gare senza vittorie in B, tre ko di fila e reti che faticano ad arrivare. Nei precedenti, il Padova non ha mai perso contro i marmiferi in cadetteria. Occhio però ai dettagli: entrambe verticalizzano con grande velocità, e i calci piazzati possono essere una chiave tattica determinante, con interpreti specialisti come Jonas Rouhi e Emanuele Zuelli. Nel Padova spicca il momento di Matteo Cocchi, uomo-assist in serie; match che, dunque, promette di vivere su episodi, equilibrio e gestione dei nervi.

Precedenti favorevoli Padova: biancoscudati imbattuti in B contro la Carrarese (3 vittorie, 1 pareggio).

biancoscudati imbattuti in B contro la (3 vittorie, 1 pareggio). Fattore Euganeo: il Padova ha vinto 4 delle ultime 5 in casa in B (1N), tutte per 1-0.

il ha vinto 4 delle ultime 5 in casa in B (1N), tutte per 1-0. Gol a contagocce: Padova a segno esattamente una volta in ciascuna delle 5 gare di questo campionato.

Padova a segno esattamente una volta in ciascuna delle 5 gare di questo campionato. Crisi Carrarese: 10 match senza vittorie in B (3 pari, 7 ko) e tre sconfitte di fila senza segnare.

10 match senza vittorie in B (3 pari, 7 ko) e tre sconfitte di fila senza segnare. Verticalità estrema: la Carrarese guida la Serie B per velocità di verticalizzazione (2.1 m/s); Padova terzo (1.96).

la guida la Serie B per velocità di verticalizzazione (2.1 m/s); terzo (1.96). Uomo-assist Padova: Matteo Cocchi ha servito un passaggio vincente in ciascuna delle ultime due gare.

ha servito un passaggio vincente in ciascuna delle ultime due gare. Palle inattive decisive: Jonas Rouhi ha creato più occasioni su piazzato di chiunque in B (7); Emanuele Zuelli è terzo a quota 5.

Le statistiche stagionali di Padova e Carrarese

Numeri a confronto: il Padova segna di più (5 reti vs 2) e converte meglio (11,11% contro 4,08%), pur concedendo quanto la Carrarese (6 gol subiti entrambe). Possesso palla: 42,4% Padova, 39,5% Carrarese. Più tiri nello specchio per i biancoscudati (20 a 16) e maggiore incisività sui piazzati. In porta, Alessandro Sorrentino ha già collezionato 2 clean sheet; i marmiferi, fin qui, nessuno. Disciplina: Padova più sanzionato (12 gialli, 1 rosso) rispetto alla Carrarese (7 gialli, 0 rossi).

Singoli in evidenza: nel Padova il gol è “diffuso” con Marco Pompetti, Christian Pastina, Pietro Fusi e Nicolas Galazzi a quota 1; top assist Matteo Cocchi (2). Tra i cartellini spiccano i 2 gialli di Alessandro Dellavalle, Alessandro Capelli e Pietro Fusi; in porta 2 clean sheet per Alessandro Sorrentino. Nella Carrarese reti di Fabio Abiuso e Pietro Pinelli (1), assist per Moustapha Cissé e Jonas Rouhi (1), mentre il più ammonito è Gabriele Parlanti (2). Nessun clean sheet finora per i portieri Semuel Pizzignacco e Giovanni Garofani.

Padova Carrarese Partite giocate 5 5 Vittorie 2 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 2 4 Gol fatti 5 2 Gol subiti 6 6 Possesso palla (%) 42,4 39,5 Tiri nello specchio 20 16 Conversione tiro (%) 11,11 4,08 Cartellini gialli 12 7 Cartellini rossi 1 0 Clean sheet 2 0 Capocannonieri Pompetti, Pastina, Fusi, Galazzi (1) Abiuso, Pinelli (1) Top assist Cocchi (2) Rouhi, Cissé (1)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova–Carrarese? La gara, valida per la 6ª giornata della Serie B 2026-27, è in programma allo Stadio Euganeo di Padova. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Calcio Padova–Carrarese? Allo Stadio Euganeo, a Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova–Carrarese? Arbitra Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Monaco e Santarossa; IV Vingo; VAR Cosso; AVAR Rutella. In stagione: 1 gara diretta, 1 rigore assegnato, 5 ammonizioni, nessun rosso.