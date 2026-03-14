Padova-Catanzaro 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Calcio Padova e Catanzaro si sfidano allo Stadio Euganeo di Padova in una gara dal profumo playoff, valida per la 30a giornata della Serie B 2025-26. I biancoscudati sono 10° con 34 punti in 29 partite (8 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 30 gol segnati, 36 subiti), mentre i giallorossi viaggiano nei piani alti: 5° posto a quota 49 (13 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 45 reti fatte, 34 incassate). Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Calcio Padova-Catanzaro
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Catanzaro
Le ultime partite giocate
Calcio Padova in altalena ma viva: successi esterni pesanti alternati a pareggi e stop di misura. Catanzaro in grande spolvero: striscia positiva, gol con continuità e fiducia in trasferta. Momentum dalla parte dei calabresi, ma l’Euganeo resta campo caldo.
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Nelle ultime 5 partite di campionato il Calcio Padova ha raccolto 5 punti; il Catanzaro ne ha conquistati 11. Dettaglio risultati:
- Calcio Padova
Sampdoria-Calcio Padova 1-0; Calcio Padova-Bari 1-1; Modena-Calcio Padova 1-2; Calcio Padova-Spezia 2-2; Avellino-Calcio Padova 1-0.
- Catanzaro
Catanzaro-Mantova 2-0; Virtus Entella-Catanzaro 1-3; Catanzaro-Frosinone 2-2; Carrarese-Catanzaro 3-3; Catanzaro-Empoli 3-2.
L’arbitro di Calcio Padova-Catanzaro
All’Euganeo dirige Ferrieri Caputi, con Garzelli e Pistarelli assistenti; IV ufficiale Gavini, Rutella al VAR e Paterna all’AVAR. In questa Serie B 2025-26 Maria Sole Ferrieri Caputi ha arbitrato 10 gare: 50 cartellini gialli, 2 rossi e nessun rigore concesso (media 5,2 ammonizioni a partita).
- Arbitro: FERRIERI CAPUTI
- Assistenti: GARZELLI – PISTARELLI
- IV: GAVINI
- VAR: RUTELLA
- AVAR: PATERNA
Informazioni interessanti
Tradizione favorevole ai biancoscudati e forma scintillante per i giallorossi: Calcio Padova ha costruito una storia di solidità contro Catanzaro, spesso a porta inviolata e con l’Euganeo come fortino tabù per i calabresi. Dall’altra parte, la squadra di Vivarini (in corsa playoff) viaggia con un attacco prolifico e una serie utile aperta, capace di colpire con ritmo e qualità anche lontano da casa. Spunti individuali non mancano: Kevin Lasagna ha acceso il 2026 con reti pesanti, mentre Filippo Pittarello sta vivendo un momento d’oro per continuità e incisività. In palio tre punti che possono pesare nella corsa alla griglia playoff e nella ricerca di certezze casalinghe per il Padova.
- Calcio Padova imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro il Catanzaro, sempre senza subire gol: dopo il colpo all’andata, i veneti inseguono la doppietta stagionale.
- Ben 15 clean sheet del Calcio Padova in 25 incroci cadetti con il Catanzaro: una rivalità spesso decisa dai dettagli difensivi.
- Tabù Euganeo per il Catanzaro: in 12 trasferte di B a Padova mai una vittoria (7 sconfitte, 5 pari).
- Il Calcio Padova ha raccolto solo 16 punti in casa sui 34 totali, ma è imbattuto all’Euganeo da tre turni: caccia alla quarta gara utile interna di fila.
- Dal mese di febbraio il Catanzaro non ha perso: 7 partite senza ko (5 vittorie, 2 pari) e 17 gol segnati, media 2,4 a gara.
- Kevin Lasagna ha già firmato 5 gol nel 2026 in B (quattro all’Euganeo), superando l’intero bottino del 2025: uomo-copertina per il Calcio Padova.
- Filippo Pittarello è on fire: 7 partecipazioni-gol (4 reti, 3 assist) nelle ultime 5 di B, tra i migliori del torneo nel periodo con la maglia del Catanzaro.
Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Catanzaro
Più equilibrio per il Calcio Padova (48,4% di possesso), più iniziativa per il Catanzaro (53,5%). I veneti hanno segnato 30 gol subendone 36, i calabresi 45 gol fatti e 34 incassati: differenziale che spiega il 5° posto giallorosso e il 10° biancoscudato. Alla voce tiri nello specchio, 111 per il Padova contro i 128 del Catanzaro; clean sheet: 6 a 9 per i calabresi.
Focus giocatori: nel Calcio Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (9), assist-man Alessandro Capelli (5). Più ammoniti Marco Perrotta e Pietro Fusi (10 a testa), un rosso a testa. Tra i portieri, Mattia Fortin e Alessandro Sorrentino con 3 clean sheet a testa. Nel Catanzaro guida la classifica marcatori la coppia Pietro Iemmello e Filippo Pittarello (7), top assist Iemmello (9) con Simone Pontisso e Pittarello a 5. Più ammoniti Matias Antonini e Jacopo Petriccione (8), tra i rossi figurano Ruggero Frosinini e Bruno Verrengia (1).
|Calcio Padova
|Catanzaro
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|8
|13
|Pareggi
|10
|10
|Sconfitte
|11
|6
|Gol totali segnati
|30
|45
|Gol totali subiti
|36
|34
|Clean sheet
|6
|9
|Possesso palla (%)
|48,4
|53,5
|Tiri nello specchio
|111
|128
|Percentuale tiri in porta
|48,47
|45,88
|Cartellini gialli
|73
|65
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Bortolussi 9
|Iemmello/Pittarello 7
|Top assistman
|Capelli 5
|Iemmello 9
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Catanzaro?
-
La gara è valida per la 30a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Dove si gioca Calcio Padova-Catanzaro?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Catanzaro?
-
Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi, assistenti Garzelli e Pistarelli; IV Gavini; VAR Rutella; AVAR Paterna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.