Padova-Catanzaro 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Calcio Padova-Catanzaro: forma del momento, arbitro, curiosità e dati a confronto.

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Calcio Padova e Catanzaro si sfidano allo Stadio Euganeo di Padova in una gara dal profumo playoff, valida per la 30a giornata della Serie B 2025-26. I biancoscudati sono 10° con 34 punti in 29 partite (8 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 30 gol segnati, 36 subiti), mentre i giallorossi viaggiano nei piani alti: 5° posto a quota 49 (13 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 45 reti fatte, 34 incassate). Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.

Le ultime partite giocate

Calcio Padova in altalena ma viva: successi esterni pesanti alternati a pareggi e stop di misura. Catanzaro in grande spolvero: striscia positiva, gol con continuità e fiducia in trasferta. Momentum dalla parte dei calabresi, ma l’Euganeo resta campo caldo.

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Calcio Padova ko x ok x ko Catanzaro ok ok x x ok

Nelle ultime 5 partite di campionato il Calcio Padova ha raccolto 5 punti; il Catanzaro ne ha conquistati 11. Dettaglio risultati:

Calcio Padova

Sampdoria-Calcio Padova 1-0; Calcio Padova-Bari 1-1; Modena-Calcio Padova 1-2; Calcio Padova-Spezia 2-2; Avellino-Calcio Padova 1-0.

Catanzaro

Catanzaro-Mantova 2-0; Virtus Entella-Catanzaro 1-3; Catanzaro-Frosinone 2-2; Carrarese-Catanzaro 3-3; Catanzaro-Empoli 3-2.

L’arbitro di Calcio Padova-Catanzaro

All’Euganeo dirige Ferrieri Caputi, con Garzelli e Pistarelli assistenti; IV ufficiale Gavini, Rutella al VAR e Paterna all’AVAR. In questa Serie B 2025-26 Maria Sole Ferrieri Caputi ha arbitrato 10 gare: 50 cartellini gialli, 2 rossi e nessun rigore concesso (media 5,2 ammonizioni a partita).

Arbitro: FERRIERI CAPUTI

Assistenti: GARZELLI – PISTARELLI

IV: GAVINI

VAR: RUTELLA

AVAR: PATERNA

Informazioni interessanti

Tradizione favorevole ai biancoscudati e forma scintillante per i giallorossi: Calcio Padova ha costruito una storia di solidità contro Catanzaro, spesso a porta inviolata e con l’Euganeo come fortino tabù per i calabresi. Dall’altra parte, la squadra di Vivarini (in corsa playoff) viaggia con un attacco prolifico e una serie utile aperta, capace di colpire con ritmo e qualità anche lontano da casa. Spunti individuali non mancano: Kevin Lasagna ha acceso il 2026 con reti pesanti, mentre Filippo Pittarello sta vivendo un momento d’oro per continuità e incisività. In palio tre punti che possono pesare nella corsa alla griglia playoff e nella ricerca di certezze casalinghe per il Padova.

Calcio Padova imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro il Catanzaro , sempre senza subire gol: dopo il colpo all’andata, i veneti inseguono la doppietta stagionale.

imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro il , sempre senza subire gol: dopo il colpo all’andata, i veneti inseguono la doppietta stagionale. Ben 15 clean sheet del Calcio Padova in 25 incroci cadetti con il Catanzaro : una rivalità spesso decisa dai dettagli difensivi.

in 25 incroci cadetti con il : una rivalità spesso decisa dai dettagli difensivi. Tabù Euganeo per il Catanzaro : in 12 trasferte di B a Padova mai una vittoria (7 sconfitte, 5 pari).

: in 12 trasferte di B a Padova mai una vittoria (7 sconfitte, 5 pari). Il Calcio Padova ha raccolto solo 16 punti in casa sui 34 totali, ma è imbattuto all’Euganeo da tre turni: caccia alla quarta gara utile interna di fila.

ha raccolto solo 16 punti in casa sui 34 totali, ma è imbattuto all’Euganeo da tre turni: caccia alla quarta gara utile interna di fila. Dal mese di febbraio il Catanzaro non ha perso: 7 partite senza ko (5 vittorie, 2 pari) e 17 gol segnati, media 2,4 a gara.

non ha perso: 7 partite senza ko (5 vittorie, 2 pari) e 17 gol segnati, media 2,4 a gara. Kevin Lasagna ha già firmato 5 gol nel 2026 in B (quattro all’Euganeo), superando l’intero bottino del 2025: uomo-copertina per il Calcio Padova .

ha già firmato 5 gol nel 2026 in B (quattro all’Euganeo), superando l’intero bottino del 2025: uomo-copertina per il . Filippo Pittarello è on fire: 7 partecipazioni-gol (4 reti, 3 assist) nelle ultime 5 di B, tra i migliori del torneo nel periodo con la maglia del Catanzaro.

Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Catanzaro

Più equilibrio per il Calcio Padova (48,4% di possesso), più iniziativa per il Catanzaro (53,5%). I veneti hanno segnato 30 gol subendone 36, i calabresi 45 gol fatti e 34 incassati: differenziale che spiega il 5° posto giallorosso e il 10° biancoscudato. Alla voce tiri nello specchio, 111 per il Padova contro i 128 del Catanzaro; clean sheet: 6 a 9 per i calabresi.

Focus giocatori: nel Calcio Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (9), assist-man Alessandro Capelli (5). Più ammoniti Marco Perrotta e Pietro Fusi (10 a testa), un rosso a testa. Tra i portieri, Mattia Fortin e Alessandro Sorrentino con 3 clean sheet a testa. Nel Catanzaro guida la classifica marcatori la coppia Pietro Iemmello e Filippo Pittarello (7), top assist Iemmello (9) con Simone Pontisso e Pittarello a 5. Più ammoniti Matias Antonini e Jacopo Petriccione (8), tra i rossi figurano Ruggero Frosinini e Bruno Verrengia (1).

Calcio Padova Catanzaro Partite giocate 29 29 Vittorie 8 13 Pareggi 10 10 Sconfitte 11 6 Gol totali segnati 30 45 Gol totali subiti 36 34 Clean sheet 6 9 Possesso palla (%) 48,4 53,5 Tiri nello specchio 111 128 Percentuale tiri in porta 48,47 45,88 Cartellini gialli 73 65 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Bortolussi 9 Iemmello/Pittarello 7 Top assistman Capelli 5 Iemmello 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Catanzaro? La gara è valida per la 30a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Calcio Padova-Catanzaro? Allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Catanzaro? Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi, assistenti Garzelli e Pistarelli; IV Gavini; VAR Rutella; AVAR Paterna.