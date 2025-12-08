Padova-Cesena 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 15a giornata. Dati su stato di forma, precedenti, arbitro e numeri chiave per decifrare Calcio Padova-Cesena.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Padova–Cesena accende la 15a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Euganeo di Padova, fischio d’inizio ore 15. Sfida dal peso specifico alto: i romagnoli sono 4° con 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte; 20 gol fatti, 14 subiti), i biancoscudati 12° a quota 17 (4 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 13 gol segnati, 16 incassati). Gara che profuma di zona playoff per il Cesena e rappresenta un banco di maturità per il Calcio Padova, chiamato a dare continuità al percorso.

Le ultime partite giocate

Calcio Padova in timida risalita grazie a pareggi pesanti e un colpo esterno, ma con qualche crepa casalinga da colmare. Il Cesena alterna acuti e stop lontano da casa, ma ha ritmo e qualità per fare male: quando sblocca presto, gestisce bene. Equilibrio nei numeri, con romagnoli più incisivi sotto porta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Calcio Padova x x ko ko ok Cesena ok ko ok ko ok

Nelle ultime 5 il Calcio Padova ha raccolto 5 punti, il Cesena 9. Dettaglio risultati:

Calcio Padova

Spezia-Calcio Padova 1-1; Calcio Padova-Südtirol 1-1; Mantova-Calcio Padova 1-0; Calcio Padova-Venezia 0-2; Pescara-Calcio Padova 0-1

Cesena

Cesena-Carrarese 2-1; Bari-Cesena 1-0; Cesena-Avellino 3-0; Monza-Cesena 1-0; Cesena-Modena 1-0

L’arbitro di Calcio Padova-Cesena

La partita dello Stadio Euganeo sarà diretta dal signor Andrea Zanotti. Nel 2025/26 ha arbitrato 6 gare di Serie B: 2 rigori concessi, 23 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette. Media di 4,3 cartellini a incontro e un fallo ogni 7,1 falli per cartellino: gestione decisa, soprattutto nelle fasi calde dei match.

Arbitro: ZANOTTI

Assistenti: MONACO – EL FILALI

IV: IANNELLO

VAR: VOLPI

AVAR: SANTORO

Statistiche interessanti

Match dal grande fascino per tradizione e posta in palio. Il Cesena si presenta con un ruolino da zona alta: 8 vittorie in 14 giornate e attacco più produttivo, sebbene le ultime trasferte abbiano lasciato qualche ferita. Il Calcio Padova, invece, cerca lo strappo davanti al proprio pubblico: solo un successo interno finora, ma segnali incoraggianti tra solidità difensiva e transizioni più pulite. Occhio ai duelli aerei e alle palle inattive: i numeri indicano un confronto duro nei 16 metri, con romagnoli più cinici in zona gol e biancoscudati efficaci nel pressing (PPDA più basso). Nelle sfide recenti tra i club, i bianconeri hanno costruito un leggero vantaggio, ma lo Stadio Euganeo resta uno snodo: storicamente campo complesso per gli ospiti. Riflettori su Mattia Bortolussi, che ha ritrovato confidenza con la rete, e sul talento di Cristian Shpendi, arma in più per verticalizzare. Partita che promette intensità e dettagli a fare la differenza.

Negli ultimi 5 incroci di Serie B, il Cesena ha ottenuto 3 successi (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti quanti nelle precedenti 13 sfide: equilibrio ribaltato di recente.

ha ottenuto 3 successi (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti quanti nelle precedenti 13 sfide: equilibrio ribaltato di recente. L’ultima trasferta a Padova ha visto vincere il Cesena dopo 8 gare esterne senza successi: l’Euganeo non è stato terreno amico.

dopo 8 gare esterne senza successi: l’Euganeo non è stato terreno amico. Calcio Padova , solo 1 vittoria in 6 gare interne stagionali (3N, 2P): serve lo step in casa per cambiare marcia.

, solo 1 vittoria in 6 gare interne stagionali (3N, 2P): serve lo step in casa per cambiare marcia. Con 8 vittorie nelle prime 14, il Cesena viaggia a ritmo storico: meglio solo nel 1972/73 dopo 15 turni.

viaggia a ritmo storico: meglio solo nel 1972/73 dopo 15 turni. Romagnoli in altalena fuori casa: 2 ko consecutivi in trasferta, striscia più negativa dalla serie di dicembre 2024.

Mattia Bortolussi è a quota 6 gol in 14 gare: riferimento offensivo del Calcio Padova .

è a quota 6 gol in 14 gare: riferimento offensivo del . Cristian Shpendi, tra i più giovani bomber di A e B negli ultimi due anni, continua a crescere per peso specifico sotto porta.

Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Cesena

Il Cesena ha segnato di più (20 vs 13) e con più precisione: conversione al 17,1% contro il 12,4% del Calcio Padova. I biancoscudati, però, mostrano una pressione più aggressiva (PPDA 11,1 vs 15,1) e hanno confezionato più tiri nello specchio (54 vs 47). Difese vicine: 16 gol subiti Padova, 14 Cesena. Nel possesso palla siamo in equilibrio (47,2% vs 47,4%), ma i romagnoli palleggiano con più pulizia (81,8% di precisione).

Giocatori chiave: per il Calcio Padova spicca Mattia Bortolussi (6 gol) e Kevin Varas come miglior assist-man (2). Tra i più sanzionati Antonio Barreca (5 gialli) e rossi per Alessandro Capelli e Pietro Fusi (1 a testa). In porta, Mattia Fortin conta 3 clean sheet. Nel Cesena, reti e strappi di Cristian Shpendi (5) e Riccardo Ciervo (4), con Tommaso Berti top assist (4). Gialli più frequenti proprio per Tommaso Berti (3), un rosso per Simone Bastoni. Tra i pali, Jonathan Klinsmann ha firmato 3 clean sheet.

Calcio Padova Cesena Partite giocate 14 14 Vittorie 4 8 Pareggi 5 2 Sconfitte 5 4 Gol segnati 13 20 Gol subiti 16 14 Tiri totali 105 117 Tiri in porta 54 47 Possesso palla (%) 47,2 47,4 Precisione passaggi (%) 78,9 81,8 Conversione tiri (%) 12,38 17,09 Clean sheet portieri 4 (squadra) 3 (squadra) Cartellini gialli 37 25 Cartellini rossi 2 1 Capocannonieri Bortolussi 6 Shpendi 5; Ciervo 4 Top assist Varas 2 Berti 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Calcio Padova-Cesena? La gara è valida per la 15a giornata della Serie B 2025-26: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega. Dove si gioca Calcio Padova-Cesena? Allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Cesena? Dirige Andrea Zanotti, con assistenti Monaco-El Filali, IV Iannello, VAR Volpi e AVAR Santoro.