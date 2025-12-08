Padova-Cesena 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Padova–Cesena accende la 15a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Euganeo di Padova, fischio d’inizio ore 15. Sfida dal peso specifico alto: i romagnoli sono 4° con 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte; 20 gol fatti, 14 subiti), i biancoscudati 12° a quota 17 (4 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 13 gol segnati, 16 incassati). Gara che profuma di zona playoff per il Cesena e rappresenta un banco di maturità per il Calcio Padova, chiamato a dare continuità al percorso.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Calcio Padova-Cesena
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Cesena
Le ultime partite giocate
Calcio Padova in timida risalita grazie a pareggi pesanti e un colpo esterno, ma con qualche crepa casalinga da colmare. Il Cesena alterna acuti e stop lontano da casa, ma ha ritmo e qualità per fare male: quando sblocca presto, gestisce bene. Equilibrio nei numeri, con romagnoli più incisivi sotto porta.
|Calcio Padova
|x
|x
|ko
|ko
|ok
|Cesena
|ok
|ko
|ok
|ko
|ok
Nelle ultime 5 il Calcio Padova ha raccolto 5 punti, il Cesena 9. Dettaglio risultati:
- Calcio Padova
Spezia-Calcio Padova 1-1; Calcio Padova-Südtirol 1-1; Mantova-Calcio Padova 1-0; Calcio Padova-Venezia 0-2; Pescara-Calcio Padova 0-1
- Cesena
Cesena-Carrarese 2-1; Bari-Cesena 1-0; Cesena-Avellino 3-0; Monza-Cesena 1-0; Cesena-Modena 1-0
L’arbitro di Calcio Padova-Cesena
La partita dello Stadio Euganeo sarà diretta dal signor Andrea Zanotti. Nel 2025/26 ha arbitrato 6 gare di Serie B: 2 rigori concessi, 23 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette. Media di 4,3 cartellini a incontro e un fallo ogni 7,1 falli per cartellino: gestione decisa, soprattutto nelle fasi calde dei match.
- Arbitro: ZANOTTI
- Assistenti: MONACO – EL FILALI
- IV: IANNELLO
- VAR: VOLPI
- AVAR: SANTORO
Statistiche interessanti
Match dal grande fascino per tradizione e posta in palio. Il Cesena si presenta con un ruolino da zona alta: 8 vittorie in 14 giornate e attacco più produttivo, sebbene le ultime trasferte abbiano lasciato qualche ferita. Il Calcio Padova, invece, cerca lo strappo davanti al proprio pubblico: solo un successo interno finora, ma segnali incoraggianti tra solidità difensiva e transizioni più pulite. Occhio ai duelli aerei e alle palle inattive: i numeri indicano un confronto duro nei 16 metri, con romagnoli più cinici in zona gol e biancoscudati efficaci nel pressing (PPDA più basso). Nelle sfide recenti tra i club, i bianconeri hanno costruito un leggero vantaggio, ma lo Stadio Euganeo resta uno snodo: storicamente campo complesso per gli ospiti. Riflettori su Mattia Bortolussi, che ha ritrovato confidenza con la rete, e sul talento di Cristian Shpendi, arma in più per verticalizzare. Partita che promette intensità e dettagli a fare la differenza.
- Negli ultimi 5 incroci di Serie B, il Cesena ha ottenuto 3 successi (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti quanti nelle precedenti 13 sfide: equilibrio ribaltato di recente.
- L’ultima trasferta a Padova ha visto vincere il Cesena dopo 8 gare esterne senza successi: l’Euganeo non è stato terreno amico.
- Calcio Padova, solo 1 vittoria in 6 gare interne stagionali (3N, 2P): serve lo step in casa per cambiare marcia.
- Con 8 vittorie nelle prime 14, il Cesena viaggia a ritmo storico: meglio solo nel 1972/73 dopo 15 turni.
- Romagnoli in altalena fuori casa: 2 ko consecutivi in trasferta, striscia più negativa dalla serie di dicembre 2024.
- Mattia Bortolussi è a quota 6 gol in 14 gare: riferimento offensivo del Calcio Padova.
- Cristian Shpendi, tra i più giovani bomber di A e B negli ultimi due anni, continua a crescere per peso specifico sotto porta.
Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Cesena
Il Cesena ha segnato di più (20 vs 13) e con più precisione: conversione al 17,1% contro il 12,4% del Calcio Padova. I biancoscudati, però, mostrano una pressione più aggressiva (PPDA 11,1 vs 15,1) e hanno confezionato più tiri nello specchio (54 vs 47). Difese vicine: 16 gol subiti Padova, 14 Cesena. Nel possesso palla siamo in equilibrio (47,2% vs 47,4%), ma i romagnoli palleggiano con più pulizia (81,8% di precisione).
Giocatori chiave: per il Calcio Padova spicca Mattia Bortolussi (6 gol) e Kevin Varas come miglior assist-man (2). Tra i più sanzionati Antonio Barreca (5 gialli) e rossi per Alessandro Capelli e Pietro Fusi (1 a testa). In porta, Mattia Fortin conta 3 clean sheet. Nel Cesena, reti e strappi di Cristian Shpendi (5) e Riccardo Ciervo (4), con Tommaso Berti top assist (4). Gialli più frequenti proprio per Tommaso Berti (3), un rosso per Simone Bastoni. Tra i pali, Jonathan Klinsmann ha firmato 3 clean sheet.
|Calcio Padova
|Cesena
|Partite giocate
|14
|14
|Vittorie
|4
|8
|Pareggi
|5
|2
|Sconfitte
|5
|4
|Gol segnati
|13
|20
|Gol subiti
|16
|14
|Tiri totali
|105
|117
|Tiri in porta
|54
|47
|Possesso palla (%)
|47,2
|47,4
|Precisione passaggi (%)
|78,9
|81,8
|Conversione tiri (%)
|12,38
|17,09
|Clean sheet portieri
|4 (squadra)
|3 (squadra)
|Cartellini gialli
|37
|25
|Cartellini rossi
|2
|1
|Capocannonieri
|Bortolussi 6
|Shpendi 5; Ciervo 4
|Top assist
|Varas 2
|Berti 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Calcio Padova-Cesena?
-
La gara è valida per la 15a giornata della Serie B 2025-26: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.
- Dove si gioca Calcio Padova-Cesena?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Cesena?
-
Dirige Andrea Zanotti, con assistenti Monaco-El Filali, IV Iannello, VAR Volpi e AVAR Santoro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.