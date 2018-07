Padova e Pisa cercano la quadra

Giacomo Bindi è a una svolta della propria carriera. Deve scegliere il suo futuro che sarà lontano da Padova, come riferito da Trivenetogoal.it.

"Il Pordenone si è fatto avanti negli ultimi giorni, Jack sta riflettendo. Ma la sua preferenza prima va al Pisa, che ha fatto un’offerta al Padova per lui e Russo. Al Padova andrebbe bene la doppia cessione, ma il club toscano vuole inserire nell’affare uno fra Eusepi, De Vitis e Manucci, tutti giocatori dallo stipendio molto elevato. E che il Padova non ritiene determinanti in una categoria come la B. Si continua a trattare" vi si legge.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 11:25