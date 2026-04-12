Padova-Empoli 12 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Padova–Empoli accende la 34ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 12 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Euganeo di Padova. È uno scontro salvezza tra la 15ª in classifica, Padova (34 punti in 33 gare: 8 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte; 32 gol fatti, 45 subiti) e la 14ª, Empoli (36 punti in 33 partite: 8 vittorie, 12 pareggi, 13 ko; 43 reti segnate, 48 incassate). Due squadre separate da un soffio, con necessità di punti pesanti per tirarsi fuori dalla zona calda.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Padova-Empoli
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Padova ed Empoli
Le ultime partite giocate
Calcio Padova arriva da un periodo complicato: cinque sconfitte di fila e difficoltà a segnare. Empoli alterna risultati: un successo, due pareggi e due ko nelle ultime cinque, con una tenuta offensiva a strappi. Momento psicologico diverso, ma classifica ravvicinata: dettagli e palle inattive possono fare la differenza.
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Nelle ultime 5 di campionato: Padova 0 punti; Empoli 5 punti. Questo il dettaglio:
- Padova
Avellino–Calcio Padova 1-0; Calcio Padova–Catanzaro 1-3; Venezia–Calcio Padova 3-1; Calcio Padova–Palermo 0-1; Frosinone–Calcio Padova 2-0.
- Empoli
Catanzaro–Empoli 3-2; Empoli–Mantova 2-2; Spezia–Empoli 1-1; Empoli–Pescara 4-2; Sampdoria–Empoli 1-0.
L’arbitro di Padova-Empoli
La gara dello Stadio Euganeo sarà diretta da Daniele Perenzoni. Al VAR Serra, AVAR Pairetto. Nella stagione 2025/26 in Serie B l’arbitro Perenzoni ha diretto 13 incontri: 1 rigore assegnato, 56 ammonizioni e 3 espulsioni, per una media di 4,5 cartellini a partita.
- Arbitro: Perenzoni
- Assistenti: Galimberti – Colaianni
- IV: Cerea
- VAR: Serra
- AVAR: Pairetto
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Calcio Padova ed Empoli mette di fronte due squadre in cerca di un colpo di reni decisivo: i veneti devono spezzare la serie negativa e ritrovare il gol davanti al loro pubblico, i toscani inseguono continuità e punti fuori casa. I precedenti recenti sorridono all’Empoli, ma il contesto di classifica e l’urgenza di fare risultato azzerano le distanze. Attenzione ai calci piazzati: gli azzurri sono tra i più pericolosi di testa, mentre il Padova dovrà solidificare le marcature in area. Riflettori puntati sui bomber: Mattia Bortolussi è vicino alla doppia cifra, Stiven Shpendi guida l’attacco ospite. Possibile partita a scacchi, in cui equilibrio e dettagli – come la gestione dei cartellini, le seconde palle e la precisione nell’ultimo passaggio – potrebbero spostare l’inerzia. L’indice di possesso è simile, la differenza può farla la qualità nella rifinitura e la concretezza sotto porta.
- Precedenti: il Padova ha perso le ultime tre contro l’Empoli in B; mai quattro ko di fila contro i toscani nella categoria.
- Trend vs neopromosse: l’Empoli ha rallentato di recente contro le neopromosse (2 sconfitte nelle ultime 4), dopo una lunga serie positiva.
- Forma Padova: cinque ko consecutivi in B e due gare senza segnare; rischio di eguagliare i peggiori strappi della sua storia recente.
- Trasferte Empoli: dopo il ko a Genova con la Samp, possibile secondo stop esterno di fila senza gol come non accadeva da maggio 2021.
- Palle alte: tre delle ultime quattro reti dell’Empoli sono arrivate di testa; 14 gol di testa finora, il doppio del Padova (7).
- Uomo copertina Padova: Mattia Bortolussi insegue la doppia cifra; gli ultimi padovani in doppia cifra in B furono Diego Farias (10) e Aniello Cutolo (12) nel 2012/13.
- Talento azzurro: Bohdan Popov, già a segno all’andata con una doppietta, è tra i più giovani con almeno 5 reti nelle prime due divisioni europee 2025/26, dietro a Lamine Yamal.
Le statistiche stagionali di Padova ed Empoli
Indicatori di squadra molto vicini: possesso palla medio Padova 48,3%, Empoli 48,1%. Toscani più prolifici (43 gol a 32) ma anche più perforabili (48 subiti a 45). Precisione al tiro simile: Padova 46,1% di conclusioni nello specchio, Empoli 45,2%. Entrambe hanno 6 clean sheet.
Focus giocatori: nel Padova guida la classifica marcatori Mattia Bortolussi (9 reti) davanti a Kevin Lasagna (6); migliore assist-man Alessandro Capelli (5). Più ammoniti: Pietro Fusi e Marco Perrotta (11); espulsi: Capelli, Christian Pastina e Fusi (1). Tra i portieri: Alessandro Sorrentino e Mattia Fortin a quota 3 clean sheet. Nell’Empoli capocannoniere Stiven Shpendi (13), top assist Salvatore Elia (9). Più gialli: Gerard Yepes (8); diverse espulsioni singole in rosa. Tra i pali, 6 clean sheet per Andrea Fulignati.
|Padova
|Empoli
|Partite giocate
|33
|33
|Vittorie
|8
|8
|Pareggi
|10
|12
|Sconfitte
|15
|13
|Gol fatti
|32
|43
|Gol subiti
|45
|48
|Possesso palla (%)
|48,3
|48,1
|Tiri nello specchio
|119
|135
|Precisione al tiro (%)
|46,12
|45,15
|Cartellini gialli
|80
|71
|Cartellini rossi
|3
|5
|Clean sheet
|6
|6
|Capocannoniere
|Mattia Bortolussi 9
|Stiven Shpendi 13
|Top assist
|Alessandro Capelli 5
|Salvatore Elia 9
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Empoli?
-
Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00 (34ª giornata di Serie B).
- Dove si gioca Calcio Padova-Empoli?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Empoli?
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Dirige Daniele Perenzoni. Assistenti: Galimberti–Colaianni; IV ufficiale: Cerea; VAR: Serra; AVAR: Pairetto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.