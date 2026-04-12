Padova-Empoli 12 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 34a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Padova-Empoli

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Padova–Empoli accende la 34ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 12 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Euganeo di Padova. È uno scontro salvezza tra la 15ª in classifica, Padova (34 punti in 33 gare: 8 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte; 32 gol fatti, 45 subiti) e la 14ª, Empoli (36 punti in 33 partite: 8 vittorie, 12 pareggi, 13 ko; 43 reti segnate, 48 incassate). Due squadre separate da un soffio, con necessità di punti pesanti per tirarsi fuori dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Calcio Padova arriva da un periodo complicato: cinque sconfitte di fila e difficoltà a segnare. Empoli alterna risultati: un successo, due pareggi e due ko nelle ultime cinque, con una tenuta offensiva a strappi. Momento psicologico diverso, ma classifica ravvicinata: dettagli e palle inattive possono fare la differenza.

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Padova ko ko ko ko ko Empoli ko x x ok ko

Nelle ultime 5 di campionato: Padova 0 punti; Empoli 5 punti. Questo il dettaglio:

Padova

Avellino–Calcio Padova 1-0; Calcio Padova–Catanzaro 1-3; Venezia–Calcio Padova 3-1; Calcio Padova–Palermo 0-1; Frosinone–Calcio Padova 2-0.

Empoli

Catanzaro–Empoli 3-2; Empoli–Mantova 2-2; Spezia–Empoli 1-1; Empoli–Pescara 4-2; Sampdoria–Empoli 1-0.

L’arbitro di Padova-Empoli

La gara dello Stadio Euganeo sarà diretta da Daniele Perenzoni. Al VAR Serra, AVAR Pairetto. Nella stagione 2025/26 in Serie B l’arbitro Perenzoni ha diretto 13 incontri: 1 rigore assegnato, 56 ammonizioni e 3 espulsioni, per una media di 4,5 cartellini a partita.

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Galimberti – Colaianni

IV: Cerea

VAR: Serra

AVAR: Pairetto

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Calcio Padova ed Empoli mette di fronte due squadre in cerca di un colpo di reni decisivo: i veneti devono spezzare la serie negativa e ritrovare il gol davanti al loro pubblico, i toscani inseguono continuità e punti fuori casa. I precedenti recenti sorridono all’Empoli, ma il contesto di classifica e l’urgenza di fare risultato azzerano le distanze. Attenzione ai calci piazzati: gli azzurri sono tra i più pericolosi di testa, mentre il Padova dovrà solidificare le marcature in area. Riflettori puntati sui bomber: Mattia Bortolussi è vicino alla doppia cifra, Stiven Shpendi guida l’attacco ospite. Possibile partita a scacchi, in cui equilibrio e dettagli – come la gestione dei cartellini, le seconde palle e la precisione nell’ultimo passaggio – potrebbero spostare l’inerzia. L’indice di possesso è simile, la differenza può farla la qualità nella rifinitura e la concretezza sotto porta.

Precedenti: il Padova ha perso le ultime tre contro l’ Empoli in B; mai quattro ko di fila contro i toscani nella categoria.

ha perso le ultime tre contro l’ in B; mai quattro ko di fila contro i toscani nella categoria. Trend vs neopromosse: l’ Empoli ha rallentato di recente contro le neopromosse (2 sconfitte nelle ultime 4), dopo una lunga serie positiva.

ha rallentato di recente contro le neopromosse (2 sconfitte nelle ultime 4), dopo una lunga serie positiva. Forma Padova : cinque ko consecutivi in B e due gare senza segnare; rischio di eguagliare i peggiori strappi della sua storia recente.

: cinque ko consecutivi in B e due gare senza segnare; rischio di eguagliare i peggiori strappi della sua storia recente. Trasferte Empoli : dopo il ko a Genova con la Samp, possibile secondo stop esterno di fila senza gol come non accadeva da maggio 2021.

: dopo il ko a Genova con la Samp, possibile secondo stop esterno di fila senza gol come non accadeva da maggio 2021. Palle alte: tre delle ultime quattro reti dell’ Empoli sono arrivate di testa; 14 gol di testa finora, il doppio del Padova (7).

sono arrivate di testa; 14 gol di testa finora, il doppio del (7). Uomo copertina Padova : Mattia Bortolussi insegue la doppia cifra; gli ultimi padovani in doppia cifra in B furono Diego Farias (10) e Aniello Cutolo (12) nel 2012/13.

: insegue la doppia cifra; gli ultimi padovani in doppia cifra in B furono (10) e (12) nel 2012/13. Talento azzurro: Bohdan Popov, già a segno all’andata con una doppietta, è tra i più giovani con almeno 5 reti nelle prime due divisioni europee 2025/26, dietro a Lamine Yamal.

Le statistiche stagionali di Padova ed Empoli

Indicatori di squadra molto vicini: possesso palla medio Padova 48,3%, Empoli 48,1%. Toscani più prolifici (43 gol a 32) ma anche più perforabili (48 subiti a 45). Precisione al tiro simile: Padova 46,1% di conclusioni nello specchio, Empoli 45,2%. Entrambe hanno 6 clean sheet.

Focus giocatori: nel Padova guida la classifica marcatori Mattia Bortolussi (9 reti) davanti a Kevin Lasagna (6); migliore assist-man Alessandro Capelli (5). Più ammoniti: Pietro Fusi e Marco Perrotta (11); espulsi: Capelli, Christian Pastina e Fusi (1). Tra i portieri: Alessandro Sorrentino e Mattia Fortin a quota 3 clean sheet. Nell’Empoli capocannoniere Stiven Shpendi (13), top assist Salvatore Elia (9). Più gialli: Gerard Yepes (8); diverse espulsioni singole in rosa. Tra i pali, 6 clean sheet per Andrea Fulignati.

Padova Empoli Partite giocate 33 33 Vittorie 8 8 Pareggi 10 12 Sconfitte 15 13 Gol fatti 32 43 Gol subiti 45 48 Possesso palla (%) 48,3 48,1 Tiri nello specchio 119 135 Precisione al tiro (%) 46,12 45,15 Cartellini gialli 80 71 Cartellini rossi 3 5 Clean sheet 6 6 Capocannoniere Mattia Bortolussi 9 Stiven Shpendi 13 Top assist Alessandro Capelli 5 Salvatore Elia 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Empoli? Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00 (34ª giornata di Serie B). Dove si gioca Calcio Padova-Empoli? Allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Empoli? Dirige Daniele Perenzoni. Assistenti: Galimberti–Colaianni; IV ufficiale: Cerea; VAR: Serra; AVAR: Pairetto.