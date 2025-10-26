Padova-Juve Stabia 2-2, vespe più forti della paura dopo vicenda mafia, Cacciamani super, Bortolussi nega la vittoria agli ospiti

Top e flop della gara dell'Euganeo: Fusi uomo ovunque, Candellone non si arrende mai, Piscopo nervoso, Cacciamani una sorpresa, delude Crisetig

Più forte della pressione, delle voci, dei dubbi e delle paure. La Juve Stabia a Padova, supportata da 500 tifosi, esce a testa alta con un punto e la certezza di avere ancora la bussola funzionante. Finisce 2-2 all’Euganeo dopo una gara al cardiopalma, con non meno di 15 occasioni da gol, giocata con intensità fino alla fine.

I problemi della Juve Stabia

E’ il momento più difficile per il club campano, messo in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose e dopo il rinvio della gara col Bari valida per la decima giornata in programma mercoledì 29 ottobre a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia.

Il problema è legato alla gestione dei servizi dello stadio di Castellammare, che – secondo le indagini della Dda di Napoli – sarebbero stati in qualche modo controllati dalla criminalità organizzata locale. Un sistema che dovrà essere riorganizzato dall’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Napoli.

Quante emozioni per tutti i 90′

La gara è tutta da vivere. Dopo due occasioni limpide delle vespe, con Leoni da fuori area e Mosti che colpisce la traversa con Mosti che riprende e sfiora il palo ecco venir fuori il Padova. I veneti chiedono un rigore per un presunto mani in area di Piscopo. Lungo check del Var che richiama l’arbitro all’on field review e penalty concesso ai patavini. Dal dischetto segna al 17′ Bortolussi. Particolarmente nervoso Piscopo, che aveva già preso un giallo in avvio: Abate dopo soli 26′ lo sostituisce con Cacciamani ed è proprio lui, dopo una serie di occasioni fallite da entrambe le parti, a trovare il pareggio prima del riposo con un eurogol dalla distanza. Ripresa come un match di boxe, un colpo per uno, fino alla fine ed alla rete di De Pieri che in mischia fa tap-in al 68′ e illude i campani, risponde al 73′ ancora Bertolussi che firma la doppietta sfruttando un assist dell’onnipresente Fusi e battendo Confente con un pregevole colpo sotto.

Top e flop Padova

Fortin 6 – Incolpevole sui gol ma decisivo con un paio di parate

– Incolpevole sui gol ma decisivo con un paio di parate Fusi 7,5 – E’ l’uomo squadra del Padova, lo trovi ovunque e non sbaglia un pallone. Suo anche l’assist per il gol del 2-2

– E’ l’uomo squadra del Padova, lo trovi ovunque e non sbaglia un pallone. Suo anche l’assist per il gol del 2-2 Crisetig 5,5 – Troppo nervoso, si fa anche ammonire

– Troppo nervoso, si fa anche ammonire Bortolussi 7,5 – In giornata di grazia: trasforma il rigore in avvio e realizza il gol del 2-2 nella ripresa

Top e flop Juve Stabia

Mosti 6,5 – Efficace nelle due fasi e pericoloso anche sotto porta

– Efficace nelle due fasi e pericoloso anche sotto porta Piscopo 5 – Ammonito in avvio perde la calma dopo che gli viene fischiato il mani da rigore, rischia il rosso ed esce dopo meno di mezzora

– Ammonito in avvio perde la calma dopo che gli viene fischiato il mani da rigore, rischia il rosso ed esce dopo meno di mezzora Candellone 7 – Una spina nel fianco della difesa patavina

– Una spina nel fianco della difesa patavina Cacciamani 7,5 – Entra, segna e diventa il punto di forza delle vespe. Inesauribile.